Ultima ora! Adrian Mutu, prima reactie dupa anuntul UEFA! Ce spune selectionerul nationalei U21

Mutu a vorbit despre decizia UEFA.

UEFA a decis marti amanarea Campionatului European pentru 2021. De asemenea, meciurile din play-off programate in aceasta luna, precum si partida Romaniei U21 cu Danemarca se vor disputa in luna iunie.

Adrian Mutu, selectionerul Romaniei U21 a oferit o prima declaratie dupa decizia UEFA. Acesta crede ca hotararea este una normala, nefiind alta optiune.

"Este singura decizie care se putea lua. Era imposibil deja sa putem juca in aceasta luna, avand in vedere ce se intampla in lume. Sunt nerabdator sa debutez pe banca echipei nationale, sa ascult din nou imnul pe stadion, de la nivelul gazonului, dar trebuie sa mai astept. Sa speram ca aceste meciuri se vor disputa in luna iunie, asta ar insemna ca situatia in ceea ce priveste sanatatea publica se va ameliora. Cel mai important este sa ascultam recomandarile autoritatilor. Sa dam dovada de responsabilitate, sa ne protejam pe noi si pe cei apropiati noua. Vom avea timp sa le facem pe toate", a spus Mutu.

