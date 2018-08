Oferta facuta in ULTIMELE ORE pentru Mbappe! PSG nici nu a stat pe ganduri: raspunsul seicilor a venit imediat

Manchester United a incercat un transfer spectaculos in ultimele ore ale perioadei de transferuri.

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Perioada de transferuri pentru Premier League s-a incheiat joi seara, iar in ultimele ore Manchester United a incercat sa-l aduca pe Kylan Mbappe. Potrivit The Mirror, "Diavolii" au facut o oferta celor de la PSG cu doar cateva ore inainte de inchiderea "ferestrei de mercato" pentru Premier League, oferta refuzata insa de seicii care controleaza clubul din Ligue 1.

PSG a refuzat o oferta si din partea Realului pentru Mbappe, campionul mondial fiind declarat netransferabil cel putin in aceasta vara.

Manchester United a ratat rand pe rand toate tintele pe care si le-a propus in aceasta vara, fapt ce a dus la o iesire nervoasa a lui Jose Mourinho la adresa conducerii. Doar Fred si Dalot au ajuns pe "Old Trafford" in intersezon.