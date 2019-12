IMAGINILE ZILEI! Cristi Borcea si-a luat 3 bone cu el in Poiana Brasov, unde isi va petrecere revelionul! Cum a fost surprins fostul patron al celor de la Dinamo! VIDEO

Cristi Borcea isi va petrece revelionul in Poiana Brasov.

Fostul patron al celor de la Dinamo isi va petrecere sarbatorile de iarna in Poiana Brasov, alaturi de sotie si de copiii sai. Cristi Borcea a fost intrebat daca va reveni la Dinamo insa nu a vrut sa ofere un raspuns in acest sens, spunand ca este in vacanta cu familia si vrea sa se bucure de acest moment.

"Pentru toti romanii la multi, in primul rand pentru cainii rosi, si sanatate fericire, si mai multa liniste si bunatate!", a spus Cristi Borcea

Reporter: "Nu veniti alaturi de Dinamo?"



"Am venit in vacanta si vreau sa ma bucur de familie si de copii, nu vreau sa discut despre fotbal", a spus Cristi Borcea.



Acesta si-a luat dupa el si 3 bone, pentru a avea grija de copii sai in timp ce el impreuna cu sotia sa vor profita de timpul liber.