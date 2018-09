Lovitura dura data de Talpan lui Gigi Becali! Juristul Armatei a obtinut o noua victorie: "Imi place sa rad la urma si rad din inima!"

Procesul pentru palmaresul Stelei a inceput saptamana aceasta.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Florin Talpan a pornit un nou conflict cu Gigi Becali si avocatii acestuia, procesul pentru palmares. Iar juristul Armatei a obtinut un prim succes, judecatorul aproband solicitarea ca reprezentantul clubului FCSB sa fie supus unui interogatoriu.

Talpan le-a transmis un mesaj dur avocatilor lui Becali: "Eu nu jignesc, asa cum fac avocatii angajati de FCSB. Desi sunt trimise pe capul meu, in fiecare zi, comisii de control din Ministerul Apararii. In loc sa ma lase sa imi pregatesc dosarele, imi pun bete in roate. In loc sa ma sprijine, parca imi cauta nod in papura. Sa stiti ca eu stau pana noaptea tarziu sa imi pregatesc apararile! intotdeauna mi-am pregatit pledoariile si intotdeauna am citit Codul de Procedura Civila. Va spun, nu cred ca exagerez, l-am citit de zeci de ori.



Am facut o cerere simpla pe care eram sigur ca instanta mi-o va admite. Nu stiu la ce se refera avocatii lui Becali cand spun ca e total gresita cererea mea. Pana la ora actuala am demonstrat ca rar mi-au fost respinse actiunile, cererile sau apararile. In privinta cererii facute de FCSB, era clar tardiva si eram convins ca instanta nu va admite solicitarea lor. Cum spuneam mai demult, imi place sa rad la urma. Din inima" a declarat Florin Talpan pentru Prosport.

Florin Talpan a dat in judecata FCSB in urma cu un an, solicitand ca palmaresul Steaua din perioada 1947-2014 sa ii apartina Armatei.