Care este echipa din strainatate care ii vrea pe Gnohere si Tanase! Becali cere 15 milioane de euro si i-a gasit inlocuitor "Bizonului"

FCSB se desparte la iarna de doi jucatori importanti.

"Bizonul" Gnohere si Tanase au oferte de la arabi. Becali are deja inlocuitor pentru Gnohere. Rednic l-a adus in Romania pe Gnohere si acum vrea sa-l ia la arabi. Si Tanase are oferta de acolo, iar Becali vrea 15 milioane pentru cei doi.

Fortes de la Medias i-ar putea lua locul Bizonului la iarna. "Poate pe cantaretul Jason Derulo" - s-a amuzat Mihai Stoica.

"Eu cer foarte multe de la un fotbalist ca sa vina la Steaua. Gigi cere mai putine" spune Mihai Stoica.

3 jucatori de la FCSB sunt netransferabili in prezent - Man, Coman si Morutan. Becali spune ca pentru Morutan are oferta de 10 milioane, dar nu-i da drumul.