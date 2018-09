"E o aberatie, doar in Romania se poate intampla asa ceva! Steaua e cea a lui Gigi Becali!" Ce spune Razvan Lucescu despre razboiul dintre Becali si Armata

Antrenorul celor de la PAOK Salonic ii ia partea lui Becali in razboiul cu CSA Steaua.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Razvan Lucescu s-a luptat cu Steaua atat ca jucator, cat si ca antrenor, cand era la Rapid. Lucescu Jr ii ia apararea lui Gigi Becali in duelul cu Armata.

"Faptul ca aceasta echipa s-a transformat in FCSB si ca s-a nascut o alta Steaua sau ca vor ei sa spuna ca renaste Steaua din trecut e fals! Cand s-a produs cesiunea sau a fost acea intelegere, Gigi Becali nu s-a dus sa puna mana pe club si sa il traga de partea lui, sa spuna: <<Gata, e al meu!>>. A fost o intelegere. El a cumparat Steaua corect.



Ceea ce s-a intamplat acolo, daca a fost sau nu corect, in cadrul Armatei, este o alta problema. Gigi Becali a preluat Steaua si a continuat un parcurs exceptional in Europa. Steaua a fost an de an in grupele europene, in Europa League sau Champions League, a castigat trofee, campionate, cupa. A investit, a mentinut Steaua la nivel foarte bun. Cum apari tu dupa 10 ani si spui ca nu e Steaua lui. Mi se pare o mare aberatie si o mare porcarie!



Numai in Romania se poate intampla asa ceva! Eu cred ca Steaua este cea a lui Gigi Becali din momentul in care s-au facut actele si au ajuns la un acord si trebuie sa continue asa. Este foarte important pentru fotbalul romanesc ca Steaua sa ramana Steaua" a spus Razvan Lucescu intr-un interviu pentru Fanatik.