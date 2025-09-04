Anul trecut, la începutul lunii septembrie, FCSB a transferat „perla“ CFR-ului, pe Daniel Bîrligea, într-o mutare ce părea „imposibilă“, inițial.

Cum banii fac și desfac totul însă, Bîrligea a luat drumul Bucureștiului, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, iar restul e istorie. Acum, un alt transfer aparent „imposibil“, pe ruta CFR – FCSB, prinde contur.

Interesul roș-albaștrilor pentru Louis Munteanu a început ca o glumă marca Gigi Becali! Între timp însă, ofertele au crescut! Și, la ce sumă a înaintat patronul roș-albaștrilor, la „ultima strigare“, nu mai e nimic de râs. De fapt, potrivit ultimelor declarații făcute de Gigi Becali, la Digi Sport, în acest moment s-a redus foarte mult diferența între suma oferită de FCSB și cea cerută de Neluțu Varga, patronul clujenilor!

„Rămâne oferta valabilă oricât e el fotbalist. Acum, un an-doi, că după îmbătrânește. 4,5 milioane (n.r. – de euro), oricând, la orice oră. Un prieten mi-a zis că <<dacă-i dai 6, îl dă>>. Păi, am înnebunit de cap? Păi, toți banii pe care îi iau din Europa îi dau lui Neluțu? Dau 4,5, dar 6?! O să vină familia și o să spună <<bă ești nebun?>>. Cum să dai 6 milioane? O să zică nevasta că îmi bat joci de bani“, a spus Becali.

