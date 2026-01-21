După 22 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, Rapid a bifat 12 victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.



În așteptarea lui Moruțan, Rapid s-a despărțit de un fotbalist: ”Mult succes!”



Rapid așteaptă acum să închidă transferul lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic. Până atunci însă, giuleștenii s-au mai despărțit de un fotbalist în această fereastră de transferuri din iarnă.



E vorba despre Robert Bădescu, fundașul stânga care a bifat în actuala stagiune șase apariții pentru trupa din Grant în Superliga. El va continua restul sezonului sub formă de împrumut la Metaloglobus.



”Robert Bădescu va evolua sub formă de împrumut la Metaloglobus până la finalul sezonului. Fundașul în vârstă de 20 de ani a bifat 7 apariții pentru Rapid în acest sezon. Mult succes, Robert! Să ai un sezon cât mai bun și să revii mai puternic!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.



EXCLUSIV Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid



Transferul părea ca și făcut, având în vedere că Moruțan nu mai intra în planurile celor de la Aris Salonic, dar totul pare să se fi blocat. Cel puțin pentru câteva zile. Din informațiile obținute de Sport.ro, internaționalul român nu și-a încheiat socotelile cu echipa din Grecia, deoarece nu vrea să renunțe la o parte din banii pe care îi are de primit din partea lui Aris.



În același timp, cele două cluburi sunt înțelese, iar Rapid așteaptă acum ca Moruțan să-și rezolve situația pentru a se alătura lotului condus de Costel Gâlcă.

