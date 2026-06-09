Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist

Kopic, dispărut: „Se ascunde“. Dezvăluire bizară despre fostul dinamovist Fotbal intern
Amir Kiarash
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Plecat din România, tehnicianul de 48 de ani a rupt orice legătură cu un om influent din fotbalul nostru.

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Zeljko Kopicioan becaligiovanni becali
Din articol

Războiul impresarilor / foștilor impresari pare că se va relua, de această dată, cu Zeljko Kopic în prim-plan. 

În ultimii ani, Anamaria Prodan și Ioan Becali s-au „ciocnit“ de mai multe ori, miza fiind comisioanele „grase“ ale unor transferuri. Apogeul acestui duel născut din „foame de bani“ a fost atins, în cazul plecării lui Dennis Man (27 de ani), de la FCSB la Parma, în 2021. Atunci, câștig de cauză a avut Giovanni, cel care a scos-o din joc pe fosta soție a lui Reghecampf. Ce-i drept, Anamaria Prodan n-a abandonat lupta și l-a dat în judecată pe Dennis pentru a-și recupera banii din comision.

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo

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Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
Kopic plecare
Kopic
Kopic
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Ioan Becali: „Kopic? Nu răspunde nici la telefon, nici la mesaje“

Acum, la cinci ani distanță, duelul Prodan – Becali se reia pentru „transferul“ lui Kopic la o altă echipă, după ce croatul a plecat de la Dinamo. Doar că, de această dată, prim-planul pare că a fost luat de Anamaria. Sport.ro a arătat aici ultimele declarații ale acesteia despre acest subiect, semn că Prodan a devenit omul de încredere al lui Kopic.

Ioan Becali? Acesta e ignorat complet de fostul dinamovist, după cum a povestit chiar el, în dialog cu Fanatik.

Am încercat să dau de el, dar nu răspunde. Cred că e în tratative cu cineva care i-a găsit vreo ofertă. Nu răspunde, se ascunde. Are numărul meu, i-am dat și mesaj, dar asta e. Îmi pare bine pentru el, e un prieten al meu. Un om de o calitate sportivă bună spre foarte bună, un om de o calitate incredibilă în societate, în mediul sportiv. E un om care știe să respecte țara care îi plătește contractul“, a afirmat fostul impresar care, deși a rămas fără licența FIFA, continuă să fie un om influent prin firma sa care se ocupă de transferuri.

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