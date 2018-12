Lucescu are oferta de MILIOANE pe masa, dar nu vrea sa plece din Turcia!!! Cine ii da un SAC de bani

Mircea Lucescu are o propunere importanta din Asia.

Chinezii ii dau multe milioane, dar antrenorul roman nu vrea sa plece din Turcia. Crede ca poate duce nationala la Euro in 2020.

"E adevarat ca exista o oferta din China, dar nu m-am gandit la ea. Am o obligatie, o responsabilitate. Am incredere in echipa nationala. Turcia joaca un fotbal placut. Am pierdut la limita meciurile pe care le-am peirdut, ne-am dominat categoric adversarii. Acum depinde cum vor creste jucatorii ca personalitate. Am incercat sa raman in zona aceasta europeana de fiecare data", a spus Lucescu la Digisport.