Fundașul a admis că decizia finanțatorului de a nu-i mai critica în presă a adus liniștea necesară în vestiar, într-o perioadă în care campioana României se clatină serios.



Startul de sezon este unul de coșmar pentru FCSB. După cinci etape, echipa se află pe un rușinos loc 12 în SuperLiga, iar parcursul european a fost plin de emoții negative: eliminare din preliminariile Champions League și o victorie chinuită cu kosovarii de la Drita, scor 3-2, după ce roș-albaștrii au fost conduși cu 2-0.



"Se adunau prea multe"



În acest context tensionat, Gigi Becali a anunțat că face un pas în spate și nu va mai analiza public prestațiile jucătorilor. Vestea a fost primită cu ușurare de fotbaliști, iar Mihai Popescu a explicat și de ce.



"Mă bucur că nea Gigi a înţeles şi ne-a lăsat puţin mai liniştiţi. Câteodată criticile sunt bune, dar în momentul în care eram cu moralul la pământ, mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau şi prietenii şi familia, deja se adunau", a zis fundașul, citat de Primasport.



Acesta a adăugat că sprijinul patronului este esențial pentru redresarea echipei: "Mă bucur că a înţeles şi dânsul să fie lângă noi, să nu mai vorbească public. Eu zic că uşor-uşor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranţă vom ajunge la nivelul de anul trecut".



