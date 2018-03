"Acest meci va ramane in memoria suporterilor, o sa fie plin stadionul!" Marcel Popescu anunta atmosfera infernala la derby-ul cu CFR

Derby-ul etapei din playoff se joaca sambata la ora 20:45.

Presedintele Craiovei anunta ca echipa sa va juca doar la victorie in derby-ul cu CFR Cluj. Daca vor castiga in fata CFR-ului, oltenii se pot apropia la un punct de liderul CFR.

"Sunt convins ca meciul acesta va ramane in memoria suporterilor pentru sezonul acesta. In acelasi timp vrem ca in vulcanul de la Craiova, la ora meciului sa fie 28 de mii de fani asa cum a fost si cu CFR in sezonul regulat. Calitatea gazonului este in refacere si datorita vremei.

Vom juca la victorie, iar dupa victorie distanta sa fie de 1 punct. Craiova este echipa care se exprima cel mai consistent in acest an. Punctele de acasa intr-adevar le am luat mai greu, dar ni le-am luat si sper ca cele 12 puncte ramase in joc de acasa sa le putem castiga. Mereu am jucat la victorie si speram sa ne apropiem la 1 punct de CFR" , spus Marcel Popescu in direct la PRO X.



Clasamentul actual al Ligii I :