Ironia lui Becali la demolarea stadionului Ghencea: "Ii rog pe toti sa tina scaunul si gazonul luate si sa spuna: pe astea le-a cumparat Gigi Becali!"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat ironic demolarea stadionului Ghencea, cel pe care vicecampioana Romaniei n-a mai jucat din 2015, de la o partida cu Viitorul.

"Am vazut niste cutiute cu gazon. Gabi Balint s-o tina cu mare atentie, e un gazon platit de mine. Am vazut scaune. Eu am pus si scaune. Am o mare rugaminte: sa aiba grija cei de acolo de instalatia de udat si de cea de incalzire! Ii rog foarte mult sa n-o strice.



Ce traditie are CSA Steaua? Traditie din liga a patra? Numele lor pe care il au acum reprezinta o traditie de anul trecut. Aceasta este istoria acestui club. Ii rog pe toti sa tina scaunele si gazonul luate si sa spuna: <<Ba, pe astea le-a cumparat Gigi Becali!>>" a spus Becali la Digi Sport.