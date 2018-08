FCSB - RAPID VIENA, MAINE 21.30 PRO TV | "Ii innebuneste pe toti la antrenament, n-am nicio emotie cu el!" Pe cine pariaza Becali la returul cu austriecii

FCSB joaca returul cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League joi seara, in direct la Pro TV. Dupa 3-1 pentru austrieci in tur, FCSB are nevoie de un meci perfect pe National Arena. In poarta vicecampioanei Romaniei nu va fi insa, cel mai probabil, Cristi Balgradean. Acesta s-a accidentat in partida cu Viitorul din weekend.

"Mi-a spus Meme. Erau foarte ingrijorati, si el, si Dica. Le-am zis: <<Bai, voi stiti ce vrea Dumnezeu?>>. Poate e mai bine cu Vlad. Eu as fi vrut sa apere Balgradean. Dar mie Meme mi-a spus ca la antrenamente innebunesc astia, ca nu pot sa ii dea niciun gol lui Vlad. Apara din toate pozitiile. Nu am nicio emotie, daca vrea Dumnezeu ne calificam" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB-ului ramane foarte increzator in ceea ce priveste calificarea in grupele Europa League: "Am avut parte de o echipa atât de slaba la tragerea la sorti. Ne-a dat o echipa de divizia B, cinci le dam. S-a intâmplat ce s-a intâmplat in tur, dar asta e echipa slaba de tot" a mai spus Becali.