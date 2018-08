Solutie SURPRIZA pentru atacul FCSB! Becali l-a chemat la palat. Ce s-a intamplat in ultimul moment

Inaintea sa inchida afacerea Rusescu, Becali a fost aproape sa semneze cu un atacant din Liga 1.

Paul Batin acceptase oferta FCSB si era asteptat la Palat de Becali pentru o discutie finala, anunta Fanatik. Totul a cazut in ultimul moment, dupa ce Rusescu i-a anuntat pe stelisti ca accepta oferta primita de la Bucuresti. Becali l-a anuntat atunci pe Batin ca nu va mai fi transferat, in ciuda faptului ca varful de 31 de ani se vedea deja in tricoul ros-albastrilor.



Batin a fost pe locul 2 in topul golgeterilor sezonului trecut, cu 13 reusite. Doar Tucudean si Gnohere au marcat mai mult ca el, 15 goluri.

Paul Batin a trecut in cariera pe la CFR, Dinamo sau Pandurii, iar din 2017 joaca pentru Chiajna. In acest sezon, are doua goluri marcate, cu CFR si Sibiu.