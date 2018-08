FCSB - RAPID VIENA, JOI, 21:30, PRO TV | OUT din echipa cu jucatorii pe care vrea SUTE de milioane! Ce decizie a luat Becali inaintea meciului cu Rapid Viena

Gigi Becali crede ca stelistii pot intoarce rezultatul de la Viena. Dupa 1-3 cu Rapid, FCSB are nevoie de o victorie la cel putin doua goluri joi seara, in direct la PRO TV.

Asa cum a anuntat inca de la finalul meciului cu Viitorul, Becali ii vrea in teren pe fotbalistii cu experienta din lot. Asta inseamna sigur ca pustii Man, Nedelcu si Florinel Coman vor fi out din echipa de start. Aproape sigur, la fel se va intampla si cu Florin Tanase, capitanul obisnuit al echipei din ultimele luni. Tanase n-a avut evolutii care sa-l multumeasca pe Becali, astfel ca sansele lui de a juca in spatele lui Gnohere sunt mici. Nici Morutan nu va prinde primul 11 dupa ce a facut o repriza modesta la Viena. Nou-venitii Roman si Rusescu sunt aproape siguri de locurile lor in primul 11. Teixeira va fi pe stanga, in fata lui Alexandru Stan, pe care Becali il considera peste Junior Morais in acest moment. Cel mai tanar titular al lui Dica joi seara ar putea fi Balasa (23 de ani), care va purta si banderola de capitan. La mijloc, langa Pintilii va juca Filip, omul despre care Becali spunea ca vrea sa-l cedeze dupa aducerea lui Zlatinski.

Echipa probabil a FCSB cu Rapid Viena: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Pintilii, Filip - Roman, Rusescu (Tanase), Teixeira - Gnohere