Si-au luat gazon la CASEROLA! FABULOS! CADE GHENCEA! Azi incepe demolarea stadionului noptilor ISTORICE ale Stelei

Azi incep lucrarile la noua arena de 45 de milioane de euro din Ghencea!

In prezenta unor fosti mari jucatori ai clubului, Clubul Armatei a prezentat proiectul noii arene. Ghencea trebuie sa fie gata pana in martie 2020, cu 3 luni inainte ca Euro sa vina la Bucuresti. Arena va fi folosita pentru antrenamente de echipele care vor ajunge in Capitala pentru jocurile de la Campionatul European.

In mod simbolic, fostii fotbalisti ai Stelei au primit bucati din vechiul gazon la caserola. :)