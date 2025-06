Care sunt concluziile privind naționala Under 19 după parcursul de la Campionatul European?

Faptul că am reușit să jucăm o semifinală de Campionat European a făcut parte dintr-un plan-program care s-a întins pe o perioadă de trei ani. Când acești copii aveau 17 ani, am jucat calificări pentru Campionatul European Under 17, aici, în România, la Mogoșoaia. Danemarca ne-a bătut cu 3-0.



De la 0-3 la 3-0 cu Danemarca!



Aceeași generație de acum?

Da, dar nu cu toți jucătorii din perioada aceea. Selecția a fost deschisă și am tot căutat. Am intitulat raportul meu de acum „De la 0-3 la 3-0 cu Danemarca”. Apoi, în planul ăsta de trei ani, am solicitat Federației meciuri împotriva elitei Europei. Și am primit. Italia, Portugalia, Germania, Spania, Elveția, Suedia, Norvegia. Deci chiar am jucat. Acești copii s-au prezentat la Campionatul European cu o experiență internațională bogată. Și cu rezultate în ultimul an și patru luni. Au bătut Germania, au bătut Elveția.



Deci n-au avut frică...

Exact. Chiar dacă au fost meciuri amicale, experiența aceasta internațională le-a folosit foarte mult.



Dumneavoastră sunteți mulțumit de cum s-au prezentat băieții ca joc, ca atitudine?

Eu sunt foarte mulțumit. Acești copii au făcut un salt valoric fantastic. Faptul că s-au bătut la acest Campionat European și au reușit să se califice în semifinale spune ceva despre progresul lor. Nu vorbesc despre valoarea lor, ci despre cum au evoluat ei în timp.



Greșelile de arbitraj care au întors meciul cu Spania



Și fizic au fost foarte bine...

Am stat bine fizic, dar și tactic, și psihic. Am întors rezultatul acela cu Muntenegru, a fost ceva fantastic. Apoi, ne-am angajat în luptă cu Spania, chiar dacă eram conduși. Am dat dovadă că stăm foarte bine din punct de vedere psihic. Plus că am primit trei lovituri cu Spania despre care s-a vorbit foarte puțin. Penalty care n-a fost acordat, gol valabil neacordat. S-ar fi făcut 2-1 pentru noi, ar fi schimbat totul în teren. Plus acțiunea arbitrului pe care n-a înțeles-o nimeni. Am scăpat de la centrul terenului cu jucător care se îndrepta spre poartă cu mingea la picior, putea fi unul contra unul cu portarul, iar arbitrul a oprit jocul pentru că era un jucător accidentat în terenul nostru. Băi frate, stai așa un pic, ce naiba? La un meci de nivelul ăla, împotriva Spaniei, să ai trei greșeli din astea care influențează tabela...



După meciul cu Olanda, ați spus: „Atât am putut!” Ce-ar trebui să facem ca să putem mai mult?

Am spus așa pentru că eram într-un fel epuizați. Ce-ar trebui să facem? În primul rând, să avem grijă de copiii ăștia. Dar noi nu putem, federația nu se poate implica, nici eu nu mă pot implica. În primul rând, să vedem la ce cluburi ajung acești copii. Apoi, cluburile să-și asume responsabilitatea ca acești copii să joace, fie că sunt de la Liga a doua, fie din Superligă. Cei din străinătate la fel, trebuie să fie cooptați în echipele de seniori.



„La noi, nu te bagă nimeni în seamă”



La cei din străinătate, chiar că n-avem ce să facem...

Dar nici aici nu avem, că nu te bagă nimeni în seamă. Dacă au nevoie, da, te bagă în seamă, ca să-ți ceară referințe. Poate că au nevoie acum, dar, când va începe campionatul, ei nu vor fi folosiți. Și-atunci, chiar că se vor pierde.



Au curaj antrenorii din Liga 1 să titularizeze jucători de 19 ani?

Ei sunt Underi. Așa cum titularizează alt Under, care poate este născut în 2004, are doi ani în plus, de ce n-ar titulariza și unul de 19 ani? Depinde ce nevoie au. Normal că depinde și de nivelul la care este jucătorul. Mai e ceva ce am putea să dezvoltăm. Eu am propus joi în Comisia Tehnică să fie folosit un grup masiv din acest lot Under 19, deci nu doi-trei, la naționala Under 20. Să se facă un mix între Under 20 și Under 19, din care să rezulte o echipă puternică. Iar de aici să fie scoase la suprafață valorile. Vom avea nevoie pentru Under 21 și pentru naționala mare.