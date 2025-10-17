Impresarul susține că fundașul stânga a fost victima unui diagnostic greșit, care i-a întârziat cu săptămâni bune recuperarea, ajungând în cele din urmă să fie operat de doctorul rivalei.



"Cum să se lipească, bă, tată?"



Giovanni Becali a povestit episodul care l-a scos din sărite. Totul a pornit de la o accidentare la un deget suferită de Borza, pe care medicul Rapidului ar fi tratat-o cu superficialitate.



"Borza, pentru un deget, un deget, un doctor de la Rapid i-a zis că se lipește, a pierdut trei săptămâni. Cum să se lipească, bă, tată? Că a stat băiatul două săptămâni, nu s-a lipit", a tunat Giovanni Becali, potrivit Fanatik. Acesta a oferit și un detaliu despre medicul giuleștenilor: "Este un mexican, am auzit".



Soluția a venit de la medicul rivalei



Văzând că timpul trece și problema nu se rezolvă, Borza a fost nevoit să apeleze la o altă opinie medicală. Potrivit lui Becali, salvarea a venit de la Ion Codorean, medic la Steaua între 2000 și 2002, care a intervenit chirurgical.



Consecința acestui episod este o pauză forțată mult mai mare pentru internaționalul român. "A stat trei săptămâni, e pierdut trei săptămâni, după care l-a operat doctorul Stelei, Codorean. Și uite că acum, încet-încet… Dar pierde două luni, trei luni. Probabil sfârșitul lui noiembrie, decembrie va reveni pe teren", a încheiat impresarul.

