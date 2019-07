CFR Cluj isi ia "dragon" in aparare! Campioana, aproape de transferul unui fotbalist crescut de Porto, dupa ce Petrescu a cerut intariri

CFR Cluj este aproape de un nou transfer.

CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane din Liga 1 si reprezentanta Romaniei in UEFA Champions League, este pe punctul de a bifa un nou transfer. Dan Petrescu a cerut intariri si poate primi un fundas portughez crescut de FC Porto. CFR a avansat in ultimele zile o oferta pentru aparatorul lusitan Diogo Verdasca (22 de ani), de la Real Zaragoza.

In acest moment, presa spaniola anunta ca Real Zaragoza, formatie care evolueaza in liga a doua spaniola, i-a transmis lui Verdasca ca e liber sa aleaga unde sa mearga, pe numele sau existand mai multe oferte.

Cotat la 600.000 euro, Diogo Verdasca joaca la Real Zaragoza din 2017, iar in sezonul trecut a bifat 30 de meciuri si 3 goluri.

Diogo Verdasca, crescut de FC Porto

Diogo Verdasca este un fundas central in varsta de 22 de ani. El are 1.85 metri si a crescut la academia de juniori a lui FC Porto. El a mai trecut si pe la Boavista, iar in 2017 s-a transferat de la Porto B la Real Zaragoza.