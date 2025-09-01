Marco Dulca, mijlocaș în vârstă de 26 de ani care a evoluat în trecut și pentru rivala FCSB, a rămas liber de contract și negociază o înțelegere cu echipa antrenată de Zeljko Kopic.



Din ultimele informații, cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la un acord.



Președintele lui Dinamo confirmă negocierile

Informația a fost confirmată de Andrei Nicolescu. Președintele dinamovist a admis că poartă discuții pentru aducerea lui Dulca și a explicat ce criterii noi de analiză folosește clubul pentru a evita greșelile din trecut.



"Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Noi trebuie să analizăm nu doar în contextul calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punctul de vedere al integrării în sistemul nostru. Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta", a spus Nicolescu, pentru Fanatik.



Acesta a adăugat că antrenorul Zeljko Kopic și-ar mai dori întăriri: "Ideal, dacă îl întrebați pe Mister Kopic, ar fi încă 3-4. Administrativ, ideal ar fi 3. Dar nu știu. Vedem".



Marco Dulca a evoluat ultima dată în Slovenia, la NK Celje, de care s-a despărțit în această vară. În România, ultima sa echipă a fost Chindia Târgoviște, în 2023. Acesta a avut o scurtă aventură la FCSB, în a doua parte a anului 2022. Pentru formația roș-albastră a bifat 13 apariții, fără a înregistra vreun gol sau o pasă decisivă, plecând în ianuarie 2023.



Mijlocașul are în CV 8 selecții la naționala de tineret a României și a făcut parte din lotul care a participat la Jocurile Olimpice din 2021. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață este de 300.000 de euro.

