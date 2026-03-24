Siyabonga Ngezana s-a accidentat, iar Ime Okon, un fundaș de 22 de ani de la Hanover 96, are ocazia să-i ia locul în naționala Africii de Sud pentru Cupa Mondială din 2026.

Naționala Africii de Sud are nevoie de o defensivă solidă pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic, după ce a primit gol în fiecare meci la recenta Cupă a Africii pe Națiuni, notează citizen.co.za. Cum recuperarea lui Siyabonga Ngezana este incertă din cauza problemelor medicale, se caută urgent un nou partener permanent în centrul apărării pentru Mbekezeli Mbokazi.

Un examen decisiv sub comanda lui Hugo Broos

Pentru a acoperi această absență, selecționerul Hugo Broos l-a convocat pe Ime Okon pentru „dubla” amicală cu Panama. Primul joc se dispută vineri la Durban, iar al doilea marțea viitoare, la Cape Town. Jucătorul, cu mamă sud-africană și tată nigerian, a debutat deja la Cupa Cosafa din 2025, dar acum are prima șansă reală de a lucra direct cu antrenorul principal.

Trecerea în liga a doua din Germania în acest sezon pare să-i fi grăbit maturizarea sportivă.

„Fotbalul din Germania este destul de agresiv. A trebuit să mă adaptez rapid și acest lucru m-a ajutat să-mi îmbunătățesc jocul și intensitatea. Am muncit din greu pentru că aici mi-am dorit mereu să ajung.

Cred că totul se așază la locul lui atunci când continui să muncești. Nu s-a schimbat nimic cu adevărat. Obiectivele sunt aceleași. Am ambiții personale, iar aceasta este una dintre ele. Voi continua să trag tare și să muncesc pentru a realiza tot ce mi-am propus”, a spus Ime Okon.