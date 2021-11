Ilie Stan: "În ultimii ani, nu CFR a luat titlul, FCSB i-a scos campioni!" Ce spune despre Edi Iordănescu, umilința de la Brașov și două talente din Ghencea

Tehnicianul a rămas cu un gust amar după experiența de sub Tâmpa și spune că ar fi atras de un proiect unde să i se ofere încredere. ”Sunt omul faptelor. Rezultatele vor veni”, spune 'Iliesta' într-un interviu acordat pentru www.sport.ro.

Sport.ro: Bună ziua! Ce mai faceți?

Ilie Stan: Ce să fac? Sunt acasă, nu-mi convine, dar asta e situația. Sunt obișnuit cu jucătorii, cu antrenamentele, cu tot ce înseamnă fenomenul fotbalistic. E greu! Eram încrezător că pot duce la capăt acel proiect de la Brașov.

Ați reușit să treceți peste ultima experiență?

Am făcut o analiză la tot ce s-a întâmplat și încerc tot timpul să învăț din greșelile pe care le fac. Greșelile sunt și vizavi de cei cu care lucrezi.

Bănuiesc că v-a fost greu și pentru ca ați fost îndepărtat în acel mod...

Corect. Asta e viața.

V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în acea situație?

Nu, niciodată! Am mai spus-o și o repet, m-am simțit ca un infractor! Sunt un om care are o imagine bună, zic eu, în fotbalul românesc. Am fost și jucător de fotbal, apoi antrenor și am făcut tot timpul să meargă lucrurile bine și chiar am fost respectat pentru tot ceea ce am făcut. Să ajung să fiu dat afară cu bodyguarzii... nu e normal. Suntem în 2021 și nu e normal să se întâmple aceste lucruri.

Ilie Stan a fost demis de Ioan Mărginean, omul care conduce destinele clubului FC Brașov, acesta motivând că antrenorul nu a participat la conferința de presă.



„Target-ul a fost clar, de când a venit a vrut capul lui Ilie Stan. Au suferit jucătorii, a suferit toată lumea. La anul aș fi reușit sigur, reușeam să aduc și jucătorii pe care îi voiam”, spunea Stan, în luna octombrie, pentru Digi Sport.

Ce proiect v-ar atrage acum, după ce ați avut acea experiență?

Trebuie să fiu foarte precaut unde o să merg. Chiar nu-mi doresc să merg undeva pe vorbe, vreau fapte. Sunt omul faptelor. De asta spun că e nevoie de oameni și de maturitate sportivă.

Bănuiesc că ați vrut și o perioadă de liniște, în care să uitați de cele întâmplate...

Da, da! Am reușit să-mi revin puțin, încerc acum să trag concluziile după 3-4 luni și să iau cea mai bună decizie pe viitor.

Cel mai lung mandat al lui Ilie Stan a fost la Gloria Buzău, pe care a pregătit-o între 2019 și 2021 (48 de meciuri).

Urmăriți ce se întâmplă în Liga 1?

Sigur că da, păi nu pot fără fotbal. Urmăresc tot ce e în campionatul intern, Liga 2, Liga 3. Champions League... toate jocurile. Și jocurile echipei naționale.

Ați lucrat cu Edi Iordănescu la FCSB, cum credeți că gestionează situația de acolo?

Sunt sigur că este foarte greu, ca antrenor, să gestionezi o relație cu Gigi, din toate punctele de vedere. Și Gigi, nelăsându-l pe antrenor să-și pună principiile în practică și să urmărească îndeplinirea obiectivului... Trebuie să fie lăsat în pace, și apoi vor veni și rezultatele. În ultimii ani, nu CFR-ul a obținut campionatul, ci FCSB i-a scos campioni. Din punct de vedere al lotului, FCSB are un lot foarte valoros. În toate compartimentele!

Pentru asta îți trebuie un antrenor care să dea o direcție echipei și să îi facă pe jucători să înțeleagă că la FCSB nu există locul doi. Doar primul loc! Îți trebuie timp să schimbi. Edi, părerea mea, este un antrenor foarte complet, din toate punctele de vedere. Doar că îți trebuie timp, fără timp nu poți să faci absolut nimic. Mă uitam aseară la jocul dintre Liverpool și Atletico Madrid. Ce joc, incredibil! Și cu un antrenor care are 5-6 de când e la aceeași echipă. Și un public fantastic, ați văzut cât de mult contează și publicul?

22 de meciuri a strâns Ilie Stan ca antrenor al FCSB-ului, în sezonul 2011-2012.



Apropo de Champions League. Când o batem și noi pe Real Madrid? Ați văzut că moldovenii au reușit...

Păi au reușit în condițiile în care au investit foarte mult. Și aceeași chestie și la antrenor acolo. A avut continuitate, susținere. Când ai calitate la nivel de lot, atunci vin rezultatele.

Ați antrenat vreun jucător care v-a dat impresia că putea ajunge mult mai departe decât a ajuns?

Da! Este vorba de Sânmărtean, care cred că putea să ajungă mai departe. Florin Costea la fel. Și mai sunt, dar cei doi mi-au venit în minte pentru că au avut niște calități incredibile.

Ce proiect trebuie să vi se propună acum ca să acceptați din nou să antrenați?

Păi este clar că aș vrea o echipă care trage la promovare, în Liga 2, sau o echipă din Liga 1, unde să fiu susținut, unde să mi se dea încredere și sunt sigur că rezultatele vor veni. Am niște discuții, dar deocamdată sunt doar la nivel de discuții.

Păi și când vă vedem din nou pe bancă?

Sper cât mai repede. Dumnezeu știe. Și cum Dumnezeu este atât de mare, știe ce are de făcut cu cei care doresc să facă treabă. După umilința pe care am avut-o, cred că Dumnezeu mă va răsplăti.