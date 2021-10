„De când a venit a vrut capul meu!” Reacția lui Ilie Stan după ce a fost dat afară cu scandal de la echipă 

Antrenorul echipei din Liga 2 a fost demis și anunțat pe e-mail și WhatsApp că nu mai este dorit al echipă, iar în cursul zilei de marți a fost protagonistul unei faze similare cu cea trăită de Șumudică înainte de despărțirea de CFR Cluj, după ce nu a mai fost lăsat să intre la stadion de conducătorii clubului.

Ilie Stan s-a prezentat marți la antrenament, însă bodyguarzii nu l-au lăsat să intre, iar totul a dus la un real scandal.

La câteva ore de la anunț, tehnicianul a vorbit despre despărțirea de gruparea din Liga 2, acuzându-l pe Ioan Mărginean, președintele clubului, că ar fi fost cel care a inițiat această decizie a conducerii.

„Am spălat și haine! Doar eu știu ce am făcut! De când a venit a vrut capul meu!”

„Incredibil ce mi s-a întâmplat azi, mai ales că am fost anunțat prin e-mail și notificare pe WhatsApp. Vezi doamne că nu am participat la conferința de presă, în condițiile în care am anunțat că nu pot veni, am mers la stadion și am vorbit.

Să ajungi să ai motive să mă demiți, e prea departe. Rezultatele vin și în urma unor lucruri pe care doar eu și cei din staff le știm. Actele au ieșit pe 27 iulie, iar pe 30 iulie a fost prima etapă. Nu am putut să îmi aduc jucătorii doriți, majoritatea au semnat cu alte echipe, iar alții și-au riscat cariera.

M-am dus la antrenament normal, e normal, un antrenor care vine și îți face proiect, am muncit un an de zile, am fost și magazioner, și doctor, am spălat și haine. Doar eu știu ce am făcut. Nu poți să te duci așa și să promovezi, am avut o discuție clară cu primarul.

Normal că în primul an încerci să faci un lot cât de cât să încerci să ataci. Am încercat și eu să fac lucrurile ca să avem rezultate imediate, dar nu a fost ușor. Nu m-am certat cu nimeni, totul s-a schimbat în momentul în care a venit președinte Mărginean, nu pot să îl numesc domn. A venit marele Mărginean și a spus: 'cum să facem proiect pe doi ani?!'

Target-ul a fost clar, de când a venit a vrut capul lui Ilie Stan. Au suferit jucătorii, a suferit toată lumea. La anul aș fi reușit sigur, reușeam să aduc și jucătorii pe care îi voiam.

Singurul lucru care mă deranjează, trebuiau să mă cheme, să discutăm, să ne punem la masă și să vedem contractul. Ei au luat decizia mai rapidă, să nu mai putem discuta normal. Echipa a luat primul salariu după aproape două luni, după un an am primit o sponsorizare unde am putut să primim datoriile vis a vis de hotel și tot ce s-a întâmplat în cantonament.

A venit marele președinte și a spus că ăla nu e proiect, că ăla se face doar pe un an. E foarte greu să”, a spus Ilie Stan pentru Digi Sport.