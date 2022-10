Ilie Dumitrescu a rămas în memoria fanilor și prin execuțiile fine pe care miza la națională sau la Steaua.

Crescut în Ghencea, la echipa la care a debutat după ce într-un meci l-a înlocuit pe Marius Lăcătuș, fostul mare fotbalist al Generației de Aur a dezvăluit că după meciul cu Argentina (3-2) de la World Cup 1994 a fost căutat de patru cluburi.

Dumitrescu juca mai ales în extrema stângă, însă la turneul din America a fost repartizat de Anghel Iordănescu și pe postul de vârf. Jucător care lua cele mai bune decizii într-o fracțiune de secundă când se afla în fața porții, Ilie Dumitrescu a făcut un meci perfect cu Argentina.

"Am avut patru oferte după meciul cu Argentina. S-a întâmplat după meci. Am fost golgheterul campionatului, marcasem în preliminarii, titular la echipa naţională, am dat goluri în Liga Campionilor, iar acele goluri de la Mondial au fost, aşa, ca o încununare”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Fanatik.

După Mondialul din Statele Unite, Ilie Dumitrescu s-a transferat în Premier League, la Tottenham Londra, pe 3 milioane de dolari. Ulterior, "Mister" a mai jucat la Sevilla, West Ham, America și Atlante.

România - Argentina 3-2

Au marcat: Ilie Dumitrescu (11, 18), Hagi (58) / Batistuta (15 penalty), Balbo (73))

România: Prunea - D. Petrescu, Prodan, Belodedici, Mihali, Selymes - Lupescu, Gh. Popescu, D. Munteanu - Hagi (căp.) (85 Gâlcă), I. Dumitrescu (88 Papură).

Argentina: Islas - Sensini (62 Medina Bello), Caceres, Ruggeri (căp.), Chamot - Ortega, Basualdo, Simeone, Redondo - Balbo, Batistuta