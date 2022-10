Momentul care l-a făcut pe Țucudean să întrerupă colaborarea cu Gică Hagi! Jucătorul a dezvăluit ce l-a supărat

Atacantul cu cinci titluri de campion în palmares a dezăluit de ce a fost exclus din lot în perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei din Ovidiu.

Potrivit spuselor fostului internațional, acest lucru s-a întâmplat după un conflict pe care l-a avut cu antrenorul de atunci al Viitorului: Cătălin Anghel.

„La Viitorul am înțeles fotbalul diferit față de cum îl știam până atunci. Acolo ștergi totul cu buretele și înveți totul de la zero. Primul lucru pe care Gică Hagi mi l-a zis a fost: «Tu ești vârf de atac, de ce faci alunecări?»

M-a schimbat total. M-am adaptat foarte repede, pentru că lucrând cu foarte mulți antrenori e ușor să te adaptezi. Am lăsat capul jos, am învățat tot.

L-am sunat atunci pe domnul Mircea Sandu. Știu că domnul Hagi avea atunci probleme cu un atacant, nu primise viza (n.r. - Alex Nimely, fotbalist din Liberia). M-am dus eu până la urmă acolo. Nu m-au interesat banii, nu m-a interesat absolut nimic din ce era scris în contract. Voiam doar să joc.

Știam că acolo e fotbal pe pâine. Mi-a prins bine perioada petrecută acolo. Când am ajuns, domnul Hagi m-a luat în birou la el și mi-a spus: «Ăsta e stilul nostru, asta vrem să jucăm».

În prima săptămână, cam 20 de minute în fiecare zi îmi explica tactica. După, mergeam la antrenament și puneam în practică ceea ce îmi transmitea. Nivelul de intensitate la Viitorul a fost foarte mare. Și la încălzire aveai 140-150 puls. Încălzirea era toată bazată pe pasare, pe posesie, totul era cu mingea”, a spus George Țucudean, potrivit gsp.ro.

Țucudean a dezvăluit de ce a renunțat la colaborarea cu Gică Hagi

„Erau meciuri foarte multe când am ajuns eu la Viitorul. Am început foarte prost campionatul, am avut destul de multe rezultate negative.

Pentru tot erau de vină seniorii. Când colo, cei tineri erau cei delăsători. Pierdeau marcajul la o fază fixă și tot noi, cei mai bătrâni, eram de vină. Atunci am cedat, nu era Hagi antrenor, era domnul Anghel (n.r. - Cătălin Anghel).

Am zis: «Domne, numai noi suntem de vină» Și am zis: «Plec!» Și am plecat. Atunci era un stres teribil acolo, era și președintele. «Ce îi zicem lui Gică?». Le-am zis: dacă nu îi ziceți voi îi zic eu”

Viitorul a anunțat atunci că George Țucudean a fost exclus din lot. Fostul atacant s-a împăcat ulterior cu antrenorul și a fost reprimit în echipă.

Apoi am vorbit cu Adi (n.r. - Adi Pigulea, fostul impresar al lui Țucudean). Regretasem că făcusem lucrul ăsta, dar probabil că a fost un semnal bun și pentru echipă. După, m-am dus și am vorbit cu antrenorul.

Am mers la meci, am așteptat să se termine meciul și la final ne-am împăcat, ne-am luat în brațe. Mi-a zis că problema la mine a fost că am fost încărcat, toată lumea era încărcată mental. Mi-a zis că pot să îmi iau câte zile libere vreau și după aceea să vin la antrenament.

Nu mi-am luat nicio zi liberă, iar a doua zi m-am dus la antrenament. Totul se schimbase la echipă. Din partea lui a fost un lucru foarte inteligent și pot să spun că a făcut un lucru foarte bun pentru mine”, a precizat fostul fotbalist.