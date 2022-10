George Țucudean a dezvăluit de ce a plecat de la FCSB: „Mi-a zis că nu e mulțumit de mine, deși cu o săptămână în urmă fusese!”

Retras din activitate la 29 din cauza problemelor cardiace, George Țucudean (31 ani) și-a trecut în palmares cluburi importante din România, ca UTA Arad, Dinamo, FCSB și Viitorul Constanța, pe lângă experiențele de la Standard Liège și Charlton.

George Țucudean, despre perioada petercută la FCSB

La clubul roș-albastru a evoluat un an, între ianuarie 2015 și ianuarie 2016, perioadă în care a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive și a câștigat titlul, Cupa României și Cupa Ligii.

„La un moment dat, aveam foarte multe puncte avans față de locul doi și oarecum a intervenit o relaxare. Ne-am încurcat de câteva ori. Era și presiunea rezultatelor, jocul nu funcționa. Am pierdut și meciul decisiv cu ASA Târgu-Mureș acasă.

Am încercat să îmi fac treaba cât mai bine, dar nu a fost ceva natural. A fost o experiență interesantă, am câștigat 3 trofee, am dat câteva goluri. Probabil dacă aveau răbdare cu mine, lucrurile ar fi fost mai bune”, a declarat George Țucudean pentru gsp.

George Țucudean: „Echipa a jucat mai prost după ce a ieșit Gigi Becali din închisoare!”

În vara lui 2015, Costel Gâlcă (50 ani) a plecat de la FCSB, iar în locul acestuia, Gigi Becali (64 ani) l-a numit antrenor pe Mirel Rădoi (41 ani). Insă actualul tehnician al Universității Craiova nu a mai contat pe serviciile lui George Țucudean.

„Dupa cantonamentul efectuat în vară în Austria nu am mai jucat. Mirel Rădoi m-a chemat la el și mi-a zis că nu e mulțumit de mine, deși cu o săptămână în urmă fusese foarte mulțumit.

La momentul acela aveam o ofetă din liga a doua din Germania, de la TSV 1860 Munchen, și nu știu de ce nu m-am dus. Trebuia să mă fi dus. Am mai stat la FCSB și am reziliat contractul după ce se încheiase perioada de transferuri. A trebuit să stau până în iarnă, când am mers la Târgu-Mureș.

Eu cred că dacă rămâneam atunci se schimbau multe lucruri. Puteam să fac față cu brio, dar asta a fost, am mers mai departe.

Echipa a jucat mai prost după ce a ieșit patronul din închisoare. Gâlcă a fost însă un antrenor care nu asculta ce se spunea în jurul lui. Era protejat de contract, nu putea fi demis cât timp încă avea șanse la titlu. Toată lumea era concentrată să ia campionatul”, a dezvăluit fostul atacant.