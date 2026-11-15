Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florian Birta . La eveniment au participat Ilie Bolojan , alături de actuala sa parteneră, Ioana Fâșie , dar și Florentina Bolojan , fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Fiica fostului premier, Lucia Maria , s-a căsătorit cu Daniel Bota (34 de ani), fost fotbalist legitimat la FC Bihor.

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Ulterior, cei doi au avut cununia religioasă la Biserica cu Lună, din centrul Oradiei, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, potrivit publicației ebihoreanul.ro.

La eveniment au fost prezenți și mai mulți reprezentanți ai lumii politice, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan.

Fostul premier a oferit și o scurtă declarație presei locale: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Ilie Bolojan.