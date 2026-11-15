GALERIE FOTO Ilie Bolojan, socru mic! Fiica fostului premier s-a căsătorit sâmbătă cu un fost fotbalist

Ilie Bolojan, socru mic! Fiica fostului premier s-a căsătorit sâmbătă cu un fost fotbalist Fotbal intern
SPORT.RO
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Ziua de 14 noiembrie a fost una specială în familia lui Ilie Bolojan. 

TAGS:
lucia maria bolojanIlie BolojanDaniel BotaFC Bihor
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Fiica fostului premier, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota (34 de ani), fost fotbalist legitimat la FC Bihor.

Ilie Bolojan, socru mic! Fiica cea mare s-a căsătorit cu un fost fotbalist

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florian Birta. La eveniment au participat Ilie Bolojan, alături de actuala sa parteneră, Ioana Fâșie, dar și Florentina Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

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Ulterior, cei doi au avut cununia religioasă la Biserica cu Lună, din centrul Oradiei, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, potrivit publicației ebihoreanul.ro.

La eveniment au fost prezenți și mai mulți reprezentanți ai lumii politice, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan.

Fostul premier a oferit și o scurtă declarație presei locale: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Ilie Bolojan.

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