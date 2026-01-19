Metaloglobus București, ultima clasată în Superligă, a anunţat astăzi că l-a achiziţionat pe fundaşul central Mike Cestor , ultima oară legitimat în Liga 2, la Poli Iaşi, de care s-a despărțit în această iarnă.

"Bine ai venit, Mike Cestor! Fundaşul central în vârstă de 33 de ani este noul jucător al lui Metaloglobus.

Cestor are o experienţă importantă la nivelul fotbalului românesc, evoluând de-a lungul carierei pentru Astra Giurgiu, CFR Cluj, FC Argeş, FC Buzău şi Poli Iaşi. Noul nostru apărător a mai jucat şi în ligile inferioare din Anglia şi Franţa.

Mult succes, Mike! Hai, Metalo!", a transmis Metaloglobus București prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Cestor are în palmares trei titluri de campion al României, toate cu CFR Cluj (2020, 2021 și 2022).

El este cel de-al treilea transfer realizat de Metaloglobus de la începutul anului, după mijlocaşul Giovani Ghimfuş de la divizionara secundă Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi mijlocaşul Florin Purece (Unirea Slobozia).

A fost dorit de FCSB



Stoperul de origine congoleză a fost dorit de Gigi Becali încă de pe vremea când evolua la Astra Giurgiu.

Ulterior, patronul lui FCSB a mărurisit că putea avea cuplul de fundași centrali care a performat excelent în Gruia: Mike Cestor - Andrei Burcă, însă a fost influențat de Mihai Stoica.

„M-am luat după MM, dar nu mai zic nimic. Îi aveam și pe Burcă și pe Cestor acum”, spunea Gigi Becali în august 2019.

