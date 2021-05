Ii cer lui Grigoras si tuturor sefilor sa plece dupa dezastrul de la baraj! Mesaj dur al ultrasilor de la Otelul: "Predati tricourile!"

Otelul a pierdut promovarea in B in fata rivalei Dacia Unirea Braila.

Suporterii radicali din 'Ultras Galati' au transmis un mesaj prin care isi exprima nemultumirea fata de 'situatia jenanta in care a fost adus clubul' si cer demisii. Ultrasii ii vor plecati pe conducatorii Iulian Apostol si Cristi Munteanu, precum si pe antrenorul Petre Grigoras. Daca pe primii ii vad direct responsabili pentru esec, lui Grigoras ii rezerva un alt statut.

"Are tot respectul nostru pentru tot ce a facut la Galati de-a lungul anilor si mereu va fi primit cu respect, insa mediocritatea in care s-a scaldat clubul in ultimul an a fost determinata si de staff-ul tehnic prin deciziile luate, uneori chiar bizare", scriu suporterii.

Si jucatorilor li se cere sa 'stranga si sa predea' tricourile catre suporteri, in semn de 'respect si scuze pentru cea mai mare rusine adusa vreodata otelarilor'.

Fanii cer un plan clar pentru ca Otelul sa fie readus in prim-plan. Fosta campioana, recreata de suproteri dupa ce clubul a dat faliment, se chinuie de 4 ani sa intre in B.

Mesajul suporterilor de la Otelul