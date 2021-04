Nici cu Real n-a patit asa ceva! Infrangerea carierei pentru echipa lui Banel Nicolita in meciul cu Otelul! Scor infiorator: cat a putut sa se termine

Macinata de probleme financiare, CS Faurei nu mai e implicata in lupta pentru primele locuri din C.

Pana sa intalneasca Otelul, echipa unde patron-presedinte-antrenor e Banel Nicolita primise 28 de goluri in 14 partide. Cu Otelul, insa, Dunarea a dat drumul la forta! S-a terminat 11-0!

Cu multi fosti jucatori de Liga 1 in formula de start, Otelul n-a avut mila de adversara ei. Fostul dinamovist Georgian Paun a marcat de 4 ori, in timo ce Carjan de 3. Gavrila, trecut pe la Dinamo, Petrolul sau Poli Iasi a punctat si el, la fel si Ionut Neagu, fotbalist cu meciuri in Champions League in perioada FCSB. Faurei n-a putut conta pe Banel, care n-a fost nici pe banca. In schimb, au jucat fratii sai, Stelian, care a fost capitanul echipei, si Aurel, portarul care a incasat 11 goluri.





Otelul e lider in seria a doua din C, cu 32 de puncte, 3 mai mult decat Dacia Unirea Braila si 6 peste CSM Focsani si CS Liesti. Toate cele 4 echipe se bat pentru primele doua pozitii, singurele care trimit in playoff.

Sursa foto: SC Otelul / Facebook