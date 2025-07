Dacă ne luăm după unii specialiști din fotbalul românesc, care apar frecvent la emisiunile televizate, Ianis Hagi e printre cei mai buni mijlocași din Europa!

Acum însă, când au trecut aproape două luni de când internaționalul român a rămas liber de contract, Ianis Hagi a primit doar refuzuri, unele brutale după cum sport.ro a arătat aici, și, în momentul de față, nu se știe unde va juca, în noul sezon.

Scoțienii dau verdictul: „Un jucător inconsistent, chinuit de accidentări“

La un moment dat, s-a vehiculat o variantă incredibilă: Ianis Hagi, înapoi la Rangers, pe un contract micșorat, deoarece nu-și găsește echipă! Încă de la bun început, acest scenariu a fost desființat pe site-urile dedicate formației din Glasgow. Iar acum, când s-a aflat, în mod clar, că Ianis Hagi nu se va mai întoarce pe „Ibrox Park“, scoțienii au răsuflat ușurați.

Într-un articol sub semnătura lui Evan Llyod, publicat pe Ibrox News, autorul a explicat de ce internaționalul român nu mai are ce căuta, la Rangers.

„Desigur, fanii lui Rangers vor aprecia mereu amintirile lăsate de Ianis Hagi, după perioada petrecută, la Glasgow. Mai ales că el a stabilit o legătură afectivă cu suporterii înfocați ai echipei. În plus, contribuția lui importantă, la acel sezon de vis 2020-2021, nu va fi uitată prea curând. Dar adevărul e că românul n-a mai reușit niciodată să atingă nivelul din acel prim sezon. Pentru că a fost chinuit de accidentări și a devenit un fotbalist incosistent. Acum, când începe o nouă eră, sub comanda lui Russell Martin, e momentul să renunțăm la cultul personalității și să mergem înainte. Ceea ce va face și Rangers“, a notat sursa citată.

Bölöni, caz rar în privința lui Ianis Hagi

Revenind la ce se întâmplă în țară, cu o grămadă de oameni care iau „peria“ și vorbesc la superlativ despre Ianis, doar ca să-i fac pe plac lui Gheorghe Hagi, avem și excepții de la regulă.

Spre exemplu, în decembrie 2024, Ladislau Bölöni (71 de ani) a spus lucrurilor pe nume, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 26 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!“, a spus fostul selecționer.