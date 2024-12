Înainte să ajungă primul fotbalist din istoria României cu 100 de selecții sub tricolor, Ladislau Bölöni a practicat stomatologia. Puțini știu acum însă, în momentul transferului său la Steaua, în 1984, printre condițiile puse de fostul mijlocaș a fost ca, în Ghencea, să i se amenajeze un cabinet stomatologic. Acolo, Bölöni și-a tratat inclusiv colegii de echipă.

Anii au trecut, Loți a devenit antrenor, a renunțat la stomatologie și și-a dedicat timpul, în întregime, fotbalului. Dar, chiar și așa, a continuat să „taie“ cu „bisturiul“. Cu vorbele sale!

În ultimii ani, nu o dată, Bölöni ne-a spus niște adevăruri pe care nu prea voiam să le auzim. Dar, cam de fiecare dată, ce ne-a spus „ungurul ăla“ s-a cam adeverit în timp. De aceea, merită să ținem cont de „radiografia“ pe care Loți tocmai a făcut-o pentru fotbalul românesc, într-un moment în care parcă ne vedem mai mari decât suntem.

Sport.ro: Cum se vede fotbalul românesc acum, când aveți mai mult timp liber, când sunteți liber de contract?

Ladislau Bölöni: Cu perspective mai bune. Rezultatele sunt foarte bune. Dar, dacă aș spune surprinzător de bune, ar însemna să-mi închid ochii, să nu mă uit la nivelul grupei pe care l-am câștigat în Liga Națiunilor. Dacă n-aș spune că sunt rezultate surprinzător de bune, atunci lumea ar sări pe mine că de ce fac eu pe deșteptul... Dar, la modul sincer, cred că sunt niște rezultate încurajatoare, că avem perspective bune și parcă au apărut câțiva jucători puțin mai buni, mai mult decât simpli jucători mediocri. Acum, să sperăm că aceste lucruri se vor materializa și pe teren, în continuare. La nivel de cluburi, în schimb, cred că avem mai multe fluctuații. Despre ce se întâmplă aici, îmi e greu să-mi fac o părere. În orice caz, dacă vorbim despre situația cluburilor românești, per ansamblu, pare că lucrurile nu s-au schimbat prea mult.



Cum vă explicația parcursul neașteptat de bun al FCSB-ului? Mai ales în Europa. Și având în vedere că vorbim despre un club la care patronul a luat mult din autoritatea antrenorului...

La întrebarea asta, aș putea răspunde în diferite feluri. Aș putea să spun că la nivelul conducerii, unii ajung, odată cu trecerea anilor, la experiențe, la cunoștințe fotbalistice (n.r. – zâmbește). Pe de altă parte, simt că avem câteva cluburi cu un potențial financiar corect pentru nivelul României. Dar ce m-a bucurat e altceva. De curând, am văzut meciul U Cluj – FCSB (n.r. – s-a terminat cu victoria bucureștenilor, scor 2-1) în care, la FCSB, erau foarte mulți jucători români, vreo opt în formula de start. Ceea ce e un lucru încurajator. E ceva pozitiv despre care merită să vorbim. Dincolo, la U Cluj, mai puțin... Iar asta mă pune pe gânduri.



De ce?

Pentru că e imposibil să cumperi jucători străini buni și să-i aduci în România. E exclus! Pentru că nu-l interesează campionatul românesc, nu e unul atrăgător. Ceea ce e valabil și pentru foarte multe alte campionate din Estul Europei. Deci, jucătorul străin bun nu vine la noi. Sau, dacă vine, înseamnă că din jucătorul ăla bun a rămas doar numele. Atenție: eu nu exclud, în totalitate, strategia aducerii unor jucători din străinătate, că toată lumea face asta. Dar dacă noi nu suntem capabili să aducem, într-adevăr, jucători străini buni, care să ne ducă apoi în cupele europene și să ne reprezinte cu forță, atunci poate că e mai bine să cauți și să găsești acel jucător bun în grădina ta.



„La Euro 2024, am avut o prestație fără forță, fără sare și piper“



Am avut trei campanii bune cu echipa națională: preliminariile Euro 2024 le-am încheiat fără înfrângere. În Germania, am făcut un European bun și am trecut de grupe. Iar în Liga Națiunilor, am terminat pe primul loc, cu procentaj sută la sută. Când vedeți toate aceste rezultate, la ce concluzie ajungeți?

Că forța noastră ne permite ca, în anumite condiții, să exploatăm posibilitățile. Știu că am să fiu criticat pentru următoarele fraze. Sigur că ne-am descurcat bine în preliminariile Euro 2024. Dar haideți să ne uităm la echipele alea cele mai puternice cu care ne-am bătut în grupă. Mai întâi, Elveția. Cu care rezultatul din deplasare, acel 2-2, a fost puțin tras de păr. Cu precizarea că eu n-am văzut jocul. Iar faptul că trebuie să joci meciurile tale de pe teren propriu pe un teren care nu e al tău, aici mă gândesc la Israel, ne-a oferit nouă o șansă în plus. Și, probabil, de aceea s-a spus că și dacă noi ne-am fi ales adversarii, n-am fi putut face mai bine. Adică, să avem o grupă mai slabă de atât! Și așa e. Dar, până la urma, așa a fost să fie. Ne-am folosit de o conjunctură favorabilă și am reușit. Apoi, la Campionatul European, după părerea mea, am avut o prestație fără putere, fără sare și piper. Ah, că am trecut de faza grupelor, foarte bine. Acum, în Liga Națiunilor, n-am văzut meciurile, dar (n.r. – își caută cuvintele)... Pentru mine e rușinos că a trebuit să jucăm așa de bine! Ce vreau să zic prin treaba asta? Că echipa națională a României nu poate fi în liga a treia. E dezonorant! OK, au fost victorii pe linie, felicitări, bravo și pentru Mircea (n.r. – Mircea Lucescu), sigur că a adus un suflu nou la națională, dar să ne calmăm puțin! A fost o serie de meciuri, a fost o serie de situații, de conjuncturi favorabile de care ne-am folosit. Am câștigat timp, am câștigat jucători și să sperăm că vom reuși să ne folosim de chestiile astea acum, la obiectivul nostru real (n.r. – calificarea pentru Mondialul din 2026).



Ați spus, mai devreme, un lucru interesant: să ne calmăm! Vi se pare că avem acest obicei de a ne entuziasma prea repede?

Ah, da! Noi tot timpul avem nevoie de ceva supranatural pentru că asta e în cultura noastră. Ne aprindem imediat, nu reușim să fim realiști. N-avem echilibru. Ba ne vedem foarte sus, ba foarte jos. Dar treaba aceasta, iartă-mă, nu e nici vina federației, nici vina jucătorilor. Dacă ironizez ceva aici, atunci ironia mea vizează presa din România, să știi! Nu jucătorul își dă fel și fel de porecle, Mbappe 2, Mbappe 3 sau Messi. Sunt alții care inventează chestiile astea. Aceste lucruri fac mai mult rău jucătorului decât bine.