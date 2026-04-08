Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, în urma unor complicații apărute după infarctul miocardic acut suferit vineri dimineață.

Henrikh Mkhitaryan, după moartea lui Mircea Lucescu: ”Inima mea plânge!”

Henrikh Mkhitaryan este unul dintre fotbaliștii a cărui ascensiune în fotbalul mare i se datorează în primul rând lui Mircea Lucescu, cel care l-a avut sub comanda sa la Șahtior Donețk.

Vedeta lui Inter a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale dedicat lui Mircea Lucescu și și-a exprimat tristețea și regretul față de dispariția lui Mircea Lucescu.

După cei trei ani petrecuți alături de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, cariera lui Mkhitaryan a avut o ascensiune fulminantă și au urmat transferuri la Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, AS Roma și Inter Milano.

”Mister, ai fost unul dintre primii mei antrenori, cel care mi-a oferit oportunitatea să cresc și să îmi încep cariera internațională. Îți voi fi mereu recunoscător pentru că mi-ai dat șansa să trăiesc viața la care visam când eram copil.

Îți mulțumesc pentru îndrumare, pentru încredere și pentru că ai contribuit la formarea jucătorului și omului care sunt astăzi. Fotbalul a pierdut un adevărat gentleman și un vizionar al jocului.

Odihnește-te în pace, Mister. Vei avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea. Inima mea plânge”, a scris Henrikh Mkhitaryan pe Instagram.