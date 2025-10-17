Patronul FCSB este gata să profite de nevoia de bani a ardelenilor și va relua în iarnă negocierile pentru marele său vis, atacantul Louis Munteanu, pentru care pregătește o ofertă-record.



Discuțiile dintre Becali și Nelu Varga pentru transferul lui Munteanu, în vârstă de 23 de ani, vor fi reluate în perioada de mercato din iarna '25-'26, potrivit GSP. Patronul campioanei este pregătit să pună pe masă o sumă uriașă pentru fotbalul românesc, aproximativ 5 milioane de euro, pentru a-l aduce pe atacantul naționalei în tricoul roș-albastru.



Dacă tranzacția s-ar realiza, ar stabili un nou record absolut în Superliga, depășind transferurile lui Florinel Coman (FCSB) și Cristian Fabbiani (CFR), ambii aduși pentru 3 milioane de euro.



CFR, cu spatele la zid?



Deși vara trecută patronul din Gruia solicita sume exorbitante, de până la 18 milioane de euro, pentru Munteanu, datele problemei s-au schimbat radical. Fără banii din cupele europene, CFR ar putea fi forțată să accepte o ofertă mult mai mică pentru a echilibra bugetul. O spunea indirect și fostul președinte al clujenilor, Cristi Balaj: "5 milioane de euro nu ar fi bani puțini. Sunt bani mulți atunci când nu îi ai. Dacă vorbim despre cât ne-am dori noi, atunci da, este o sumă mică. Dar trebuie ascultată orice ofertă".



FCSB a mai încercat să-l transfere pe Munteanu și în vara trecută, însă Becali a sistat atunci discuțiile, motivând că nu mai are timp să-l înscrie pe jucător pe lista UEFA.



Patronul FCSB nu a uitat nici episodul din 2024, când atacantul a ales Gruia în detrimentul echipei sale. "Știu că n-a vrut să vină la FCSB. E băiat deștept, a zis că nu vine la noi. Îi e frică de mine și bravo lui! Mi-a zis Hagi: «Dacă îl cerți, nu mai funcționează». E fricos, dar bravo lui!", spunea Becali la acea vreme.



Oficialii campioanei au deja un plan pentru integrarea lui Louis Munteanu. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a explicat cum acesta ar putea juca alături de Daniel Bîrligea: "Într-un sistem 4-4-2, 4-3-1-2 sau 3-4-1-2, da, sunt compatibili. Cred că pot juca împreună. Ei sunt oarecum complementari".

