Patronul FCSB a fost filmat în timp ce aruncă pe jos Noul Testament, la scurt timp după ce l-a primit de la un trecător. Motivul? Apartenența religioasă a acestuia.



Într-o înregistrare video care a explodat pe rețeaua TikTok, milionarul din Pipera, aflat în compania unui preot ortodox, este abordat de un bărbat care îi oferă o carte sfântă. Becali a acceptat inițial cadoul, însă a vrut să afle ce religie are cel din fața sa.



Răspunsul primit, "sunt penticostal", a declanșat o reacție neașteptată. Fără să mai spună vreun cuvânt, finanțatorul liderului din Superliga a aruncat cartea pe asfalt și și-a continuat drumul, lăsându-i pe cei prezenți fără replică.



Gestul său a stârnit un val de critici în mediul online, unde numeroși utilizatori l-au acuzat de lipsă de respect față de alte culte și față de un simbol creștin.

