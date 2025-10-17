VIDEO Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Gigi Becali este din nou în centrul atenției, după ce un videoclip în care are o reacție nervoasă a devenit viral pe internet.

Gigi BecaliNoul Testament
Patronul FCSB a fost filmat în timp ce aruncă pe jos Noul Testament, la scurt timp după ce l-a primit de la un trecător. Motivul? Apartenența religioasă a acestuia.

Într-o înregistrare video care a explodat pe rețeaua TikTok, milionarul din Pipera, aflat în compania unui preot ortodox, este abordat de un bărbat care îi oferă o carte sfântă. Becali a acceptat inițial cadoul, însă a vrut să afle ce religie are cel din fața sa.

Răspunsul primit, "sunt penticostal", a declanșat o reacție neașteptată. Fără să mai spună vreun cuvânt, finanțatorul liderului din Superliga a aruncat cartea pe asfalt și și-a continuat drumul, lăsându-i pe cei prezenți fără replică.

Gestul său a stârnit un val de critici în mediul online, unde numeroși utilizatori l-au acuzat de lipsă de respect față de alte culte și față de un simbol creștin.

Biblia "greșită"

În spatele reacției lui Gigi Becali stă un conflict mai vechi între Biserica Ortodoxă Română și cultele neoprotestante. Noul Testament oferit era o traducere realizată de Dumitru Cornilescu în 1921. Deși extrem de populară în rândul confesiunilor protestante, această versiune nu a fost niciodată recunoscută oficial de Sinodul BOR, fiind considerată necanonică.

Această atitudine intransigentă a lui Becali nu este o premieră. În trecut, el a criticat decizia fotbalistului Mihai Popescu de a se converti la penticostalism, spunând la acea vreme că jucătorul a trecut la "o sectă". Incidentul de acum întărește imaginea unui personaj care refuză să accepte diversitatea religioasă, într-o țară în care libertatea credinței este garantată prin Constituție.

