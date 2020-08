EXCLUSIV | Prima reactie dupa CUTREMURUL provocat de Hagi! Anuntul lui Gica Popescu despre motivul care a dus la plecarea lui Hagi

Gica Hagi a socat cu decizia de a-si da demisia din functia de manager tehnic al Viitorului.

Anuntul a fost facut oficial pe site-ul clubului, acolo unde "Regele" a transmis decizia sa de a se retrage de pe banca tehnica a clubului alaturi de care a scris istorie.

Gica Popescu, presedintele Viitorului a reactionat in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV si a vorbit despre decizia lui Hagi.

"E decizia lui Gica, o decizie personala pe care a luat-o cu catva timp in urma, numai ca astazi a facut-o publica. A zis ca ramane la Academie sa se ocupe de partea tehnica.

Gica e imprevizibil, cum a fost pe teren e si in antrenorat. Stiam asta de mult. Are 10 ani de munca, de stres, are 5 de cand a pus Academia pe picioare. Apoi 5 ani pe banca tehnica, ceea ce e destul de complicat, stres, bataie de cap. La un moment dat pui si alte lucruri in balanta si cred ca asta a facut si Gica", a spus Gica Popescu pentru www.sport.ro si PRO TV.