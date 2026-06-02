Hagi se va enerva cumplit: „S-a chinuit degeaba! Spune-mi un singur nume“

Zi specială pentru antrenorul Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că, la 25 de ani de la ultimul său meci, ca selecționer, el va începe un nou drum, alături de prima reprezentativă.

Dacă pe 14 noiembrie 2001, acel România – Slovenia (1-1) a fost o partidă pe viață și pe moarte, decisivă pentru calificarea pentru Mondialul din 2002, de această dată, miza va fi mai mică în Georgia – România (diseară, ora 20:00), după cum Sport.ro a explicat aici.

Între cele două momente, antrenorul Hagi a crescut enorm! Pentru că a lucrat la patru echipe, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și Steaua (n.r. – actuala FCSB), după care și-a înființat propriul club, Viitorul / Farul, câștigând titlul, în două rânduri (2016-2017 și 2022-2023). În CV-ul antrenorului Gheorghe Hagi mai sunt:

*O Cupă a Turciei cu Galatasaray (2004-2005)

*O Cupă a României cu Viitorul (2018-2019)

*O Supercupă a României cu Viitorul (2019-2020)