Hagi se va enerva cumplit: „S-a chinuit degeaba! Spune-mi un singur nume“

În ziua în care își va începe al doilea mandat de selecționer pe banca României, fostul căpitan al tricolorilor a fost pus în fața unui adevăr dureros.

Zi specială pentru antrenorul Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că, la 25 de ani de la ultimul său meci, ca selecționer, el va începe un nou drum, alături de prima reprezentativă.

Dacă pe 14 noiembrie 2001, acel România – Slovenia (1-1) a fost o partidă pe viață și pe moarte, decisivă pentru calificarea pentru Mondialul din 2002, de această dată, miza va fi mai mică în Georgia – România (diseară, ora 20:00), după cum Sport.ro a explicat aici.

Între cele două momente, antrenorul Hagi a crescut enorm! Pentru că a lucrat la patru echipe, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și Steaua (n.r. – actuala FCSB), după care și-a înființat propriul club, Viitorul / Farul, câștigând titlul, în două rânduri (2016-2017 și 2022-2023). În CV-ul antrenorului Gheorghe Hagi mai sunt:

*O Cupă a Turciei cu Galatasaray (2004-2005)

*O Cupă a României cu Viitorul (2018-2019)

*O Supercupă a României cu Viitorul (2019-2020)

Dănuț Lupu dă de pământ cu Academia Hagi

Lupu, tăios: „Jucătorii scoși de Hagi s-au întors în țară, că n-aveau unde să joace"

Dincolo de trofee însă, cea mai mare realizare a lui Hagi, după retragerea sa din activitate ca jucător, a fost Academia sa. Aici, au făcut primii pași în fotbal nume importante, precum Răzvan Marin, Ianis Hagi, Tudor Băluță sau Gabi Iancu. Cu o precizare: cu foarte mici excepții, jucătorii lansați de Academia Hagi au eșuat în străinătate. Iar cei care au reușit afară, la nivel înalt, pot fi numărați pe degete!

Fix asta a remarcat acum Dănuț Lupu (59 de ani), în dialog cu Agerpres.

Gândeşte-te un pic la Hagi, care de 15 ani se chinuie cu academia lui şi toată lumea l-a lăudat pentru asta. Spune-mi şi mie ce jucător a scos Hagi în 15 ani? Stai, stai, stai, vorbim de fotbalişti, nu de jucători de fotbal. Nu a scos pe nimeni. Toţi pe care i-a scos i-a vândut şi apoi s-au întors înapoi în ţară, pentru că nu aveau unde să joace. Jucătorii pe care i-a scos el, putea să îi scoată orice club, pentru că nu a scos un al doilea Hagi, al doilea Dobrin sau al doilea Balaci“, a remarcat Dănuț Lupu.

