Vor juca aproape toți! Câte schimbări va putea face Gică Hagi la amicalul cu Georgia

Vor juca aproape toți! Câte schimbări va putea face Gică Hagi la amicalul cu Georgia Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României va juca un amical cu Georgia, astăzi, de la ora 20:00, la Tbilisi.

TAGS:
GeorgiaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Va fi primul meci al lui Gică Hagi după revenirea în funcția de selecționer al României. "Regele" a decis să deplaseze la Tbilisi doar 23 de jucători, deși lotul pentru acțiunea din această lună conține 32 de nume.

Gică Hagi poate face 10 schimbări la Georgia - România

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş au rămas la Mogoșoaia și vor fi disponibili pentru al doilea amical al României, cel cu Țara Galilor, de pe Stadionul Steaua, programat pe 6 iunie.

La amicalul cu Georgia, de diseară, Gică Hagi va avea ocazia să vadă la lucru până la 21 de jucători. Având în vedere că este un meci amical, România și Georgia au stabilit ca ambele echipe să poată efectua până la 10 schimbări pe parcursul jocului, în cel mult 3 întreruperi, a anunțat FRF.

Cum arată lotul României pentru partida cu Georgia 

  • PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
  • FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
  • ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Cum arată lotul Georgiei pentru meciul cu România

Portari:

  • Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Anglia), Luka Gugeshashvili (Atromitos, Grecia), Davit Kereselidze (Dila Gori, Georgia)

Fundași:

  • Guram Kashia (Slovan Bratislava, Slovacia), Luka Lochoshvili (Nürnberg, Germania), Saba Goglichidze (Watford, Anglia), Lasha Dvali (CSKA 1948, Bulgaria), Luka Gadrani (Beitar, Israel), Ilia Beriashvili (MTK Budapesta, Ungaria), Irakli Azarov (Shakhtar, Ucraina), Iva Gelashvili (Panserraikos, Grecia), Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi, Georgia)

Mijlocași / Atacanți:

  • Otar Kiteishvili (Sturm Graz, Austria), Giorgi Chakvetadze (Watford, Anglia), Giorgi Kochorashvili (Sporting, Portugalia), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova, România), Nika Gagnidze (Kolos, Ucraina), Irakli Egoian (Excelsior, Olanda), Gizi Mamageishvili (Sturm Graz, Austria), Saba Lobjanidze (Atlanta United, Statele Unite), Giorgi Kvernadze (Frosinone, Italia), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Germania), Giorgi Kvilitaia (Metz, Franța), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Franța)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Rusoaica se apropie la două game-uri de calificare
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Rusoaica se apropie la două game-uri de calificare
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Știm cele 16 echipe care vor evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Știm cele 16 echipe care vor evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Rusoaica se apropie la două game-uri de calificare
Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Rusoaica se apropie la două game-uri de calificare
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Flavius Stoican, OUT de la Farul! Obiectiv îndeplinit fără nicio victorie
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“
Alte subiecte de interes
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!