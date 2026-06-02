Vor juca aproape toți! Câte schimbări va putea face Gică Hagi la amicalul cu Georgia

Va fi primul meci al lui Gică Hagi după revenirea în funcția de selecționer al României. "Regele" a decis să deplaseze la Tbilisi doar 23 de jucători, deși lotul pentru acțiunea din această lună conține 32 de nume.

Gică Hagi poate face 10 schimbări la Georgia - România

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş au rămas la Mogoșoaia și vor fi disponibili pentru al doilea amical al României, cel cu Țara Galilor, de pe Stadionul Steaua, programat pe 6 iunie.

La amicalul cu Georgia, de diseară, Gică Hagi va avea ocazia să vadă la lucru până la 21 de jucători. Având în vedere că este un meci amical, România și Georgia au stabilit ca ambele echipe să poată efectua până la 10 schimbări pe parcursul jocului, în cel mult 3 întreruperi, a anunțat FRF.

Cum arată lotul României pentru partida cu Georgia