„Gheorghe Hagi a fost un mijlocaș cu o viteză și o abilitate de atac incredibile”, notează giganții de la La Liga pe pagina creată special pentru legendarul fotbalist român, Gică Hagi, care a evoluat atât pentru Real Madrid (1990 - 1992), cât și pentru FC Barcelona doar doi ani mai târziu (1994 - 1996).

Gică Hagi împlinește azi 58 de ani

Patru ani a înregistrat „Regele” la cele două echipe colosale. Și doar patru ani i-au trebuit lui Gică Hagi să se facă remarcat la Steaua București pentru a face pasul la gruparea Blanco, acolo unde a evoluat alături de jucători precum Nutragueno, Michel, Hugo Sanchez, Luis Enrique sau Ricardo Rocha.

Au trecut aproape 29 de ani de la succesul răsunător al naționalei României la Campionatul Mondial din 1994 din Statele Unite ale Americii. Atunci, „tricolorii”, cu ajutorul lui Gică Hagi, au ajuns până în sferturile de finală ale competiției, unde au fost eliminați de Suedia (2-2, 4-5 d.l.d.).

„Regele” a înscris la Cupa Mondială din 1994 trei goluri, două în grupe (3-1 vs Columbia, 1-4 vs Elveția) și unu în fazele eliminatorii (3-2 vs Argentina). Cu echipa Albiceleste a pasat decisiv într-o situație, împotriva columbienilor, de două ori, iar cu Suedia, o dată.

Primul meci al lui Gică Hagi în postura de „tricolor” a în 1983, într-un amical cu Norvegia (0-0). De atunci și până când s-a retras, în meciul cu Italia din optimile EURO 2000 (0-2), legendarul fotbalist și-a trecut de 35 de ori numele pe tabelă pentru România în nu mai puțin de 125 de apariții.

Cariera impresionantă a lui Gică Hagi

Impresionanta carieră a lui Gică Hagi a început la Farul Constanța, în 1982. ”Regele” ajungea în București în 1983, la Sportul Studențesc, iar trei ani mai târziu prindea transferul carierei, la Steaua, proaspăta campioană a Europei, cu care a și câștigat Supercupa Europei în fața celor de la Dinamo Kiev (Hagi marca atunci golul victoriei).

În 1990, Real Madrid îl cumpăra pentru 4,3 milioane de euro, iar Hagi devenea primul și singurul român care a jucat în tricoul formației de pe ”Bernabeu”!. Au urmat ”Brescia Romena” condusă de Mircea Lucescu, Barcelona și Galatasaray.

În Turcia, Gică Hagi a avut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist. A câștigat, alături de Galatasaray, de patru ori consecutiv titlul în Super Lig, dar și o Cupă, două Supercupe, Cupa UEFA și Supercupa Europei.