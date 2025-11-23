GALERIE FOTO Surpriză de proporții! Ce a făcut Steaua Roșie Belgrad înaintea meciului cu FCSB

Surpriză de proporții! Ce a făcut Steaua Roșie Belgrad înaintea meciului cu FCSB
Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a făcut un pas greșit în campionatul Serbiei.

Steaua Rosie BelgradSerbiaFCSBJavor
Steaua Roșie Belgrad, eșec neașteptat cu 4 zile înaintea confruntării cu FCSB

Cu patru zile înaintea meciului de la Belgrad, Steaua Roșie a pierdut în runda a 16-a din campionatul Serbiei pe terenul celor de la FK Javor Ivanjica, scor 0-1. Este doar al doilea eșec din actuala stagiune pentru echipa lui Vladan Milojevic, care a ratat șansa de a urca pe primul loc.

Steaua Roșie Belgrad a dominat copios la toate capitolele: posesie de 78%, 10-5 la șuturi pe poartă sau 17-4 la cornere, însă portarul lui Javor, Nikola Vasiljevic, a avut o zi fantastică și și-a păstrat poarta intactă.

Javor, locul 12 înaintea acestui joc, a dat lovitura în minutul 87. Ognjen Krsmanovic, abia intrat pe teren, a marcat unicul gol al meciului, iar formația din Ivanjica a produs una dintre marile surprize ale sezonului.

  • La casele de pariuri, între 1.15 și 1.20 era cota lui Steaua Roșie Belgrad la victorie pentru acest joc. Javor primea o cotă uriașă pentru un succes, între 11 și 13.
  • În sezonul trecut, Steaua Roșie Belgrad a cucerit matematic titlul de campioană chiar înainte de începerea play-off-ului. Viitoarea adversară a lui FCSB a câștigat titlul din Serbia în precedentele 8 stagiuni.

Suporterii au făcut un apel înaintea meciului cu FCSB

La meciul de duminică, fanii celor de la Steaua Roșie Belgrad au afișat un banner în care au făcut un apel înaintea jocului cu FCSB: "Pe 27 noiembrie, cu toții pe Marakana. Aduceți-vă eșarfele" 

  • Steaua rosie 1
  • Meciul Steaua Roșie - FCSB, contând pentru runda a cincea din faza principală Europa League, se joacă joi, de la ora 22:00, pe "Rajko Mitić" din Belgrad.
  • În faza principală din Europa League, Steaua Roșie Belgrad a acumulat 4 puncte în primele 4 runde: 1-1 contra lui Celtic, 1-2 împotriva lui FC Porto, 0-2 contra celor de la Braga și 1-0 împotriva lui Lille.

Clasamentul din campionatul Serbiei

Articol recomandat
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
Un japonez a c&acirc;știgat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns c&acirc;știgul de soția sa, ca să trăiască &icirc;n lux, &icirc;n secret
Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din Superliga: "E peste Musi!"
Arsenal - Tottenham 4-1, LIVE pe VOYO, ACUM! Hattrick pentru Eze!
Hagi i-a schimbat destinul lui Stelea: dezvăluire spectaculoasă după 38 de ani
Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"
"E greu!" Gigi Becali aruncă prosopul
Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit în Gruia



Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din Superliga: "E peste Musi!"
Hagi i-a schimbat destinul lui Stelea: dezvăluire spectaculoasă după 38 de ani
Arsenal - Tottenham 4-1, LIVE pe VOYO, ACUM! Hattrick pentru Eze!
Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"
Olăroiu, premieră incredibilă: 36,500,000 de dolari!
Super echipa din țara vecină e campioană și la un pas de grupele UCL! Lotul valorează aproape dublu decât al FCSB-ului
Steaua Roșie Belgrad e numai una! Record mondial fabulos după ce a depășit-o pe Real Madrid
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

