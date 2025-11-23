Steaua Roșie Belgrad, eșec neașteptat cu 4 zile înaintea confruntării cu FCSB

Cu patru zile înaintea meciului de la Belgrad, Steaua Roșie a pierdut în runda a 16-a din campionatul Serbiei pe terenul celor de la FK Javor Ivanjica, scor 0-1. Este doar al doilea eșec din actuala stagiune pentru echipa lui Vladan Milojevic, care a ratat șansa de a urca pe primul loc.



Steaua Roșie Belgrad a dominat copios la toate capitolele: posesie de 78%, 10-5 la șuturi pe poartă sau 17-4 la cornere, însă portarul lui Javor, Nikola Vasiljevic, a avut o zi fantastică și și-a păstrat poarta intactă.



Javor, locul 12 înaintea acestui joc, a dat lovitura în minutul 87. Ognjen Krsmanovic, abia intrat pe teren, a marcat unicul gol al meciului, iar formația din Ivanjica a produs una dintre marile surprize ale sezonului.



La casele de pariuri, între 1.15 și 1.20 era cota lui Steaua Roșie Belgrad la victorie pentru acest joc. Javor primea o cotă uriașă pentru un succes, între 11 și 13.

În sezonul trecut, Steaua Roșie Belgrad a cucerit matematic titlul de campioană chiar înainte de începerea play-off-ului. Viitoarea adversară a lui FCSB a câștigat titlul din Serbia în precedentele 8 stagiuni.

Suporterii au făcut un apel înaintea meciului cu FCSB

La meciul de duminică, fanii celor de la Steaua Roșie Belgrad au afișat un banner în care au făcut un apel înaintea jocului cu FCSB: "Pe 27 noiembrie, cu toții pe Marakana. Aduceți-vă eșarfele"

