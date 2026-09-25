Ocupă locul al șaselea, după disputarea a șase etape

SC Popești-Leordeni este revelația acestui început de sezon în divizia secundă. Formația ilfoveană ocupă poziția a șasea în clasamentul Ligii 2, cu 15 puncte acumulate în opt etape jucate. "Roș-albii" au bifat patru victorii (3-2 cu FC Bacău / 4-1 cu CSM Reșița / 3-2 cu FC Bihor / 3-2 cu Gloria Bistrița), trei remize (1-1 CSM Rm. Vâlcea / 1-1 CSC Dumbrăvița / 1-1 Cetatea Suceava) și o înfrângere (4-3 cu Poli Timișoara ), având un golaveraj pozitiv (19-14).

În lotul popeștenilor se află jucători cu experiență la nivelul primelor două divizii din România, precum Răzvan Began, Ștefan Duțu, Andrei Bobaru, Nicușor Fota, Andrei Sin, Marius Tudorică, Robert Enache, Cristian Balgiu, Robert Mustacă și Mihai Neicuțescu, iar atacantul Quadri Taiwo, care este împrumutat de la Universitatea Cluj, este golgheterul la zi al competiției (9 goluri în 8 meciuri). Cristi Popescu, antrenorul secund al echipei ilfovene, a vorbit despre începutul foarte bun de sezon al nou-promovatei de lângă București.

Antrenamentele de calitate, unitatea grupului, entuziasmul și liniștea financiară - secretele evoluțiilor bune

"Inițial am pornit cu ideea de a face un sezon bun, rezonabil, să stăm cât mai departe de zona de retrogradare. Dar, ulterior, am văzut că putem face mult mai mult decât planificasem inițial. Am reușit o serie de șapte meciuri fără înfrângere. Încă sperăm că vom face în continuare o figură frumoasă în primul sezon de Liga 2. Suntem destul de devreme în desfășurarea campionatului ca să spunem că este păcat că nu există drept de promovare. Mai e foarte mult de jucat. Într-adevăr, noi nu avem drept de promovare, așa că vom continua să jucăm având în subconștient acest lucru, totuși rămânând la părerea inițială, că scopul nostru, în primul an de Liga 2, este să facem o figură cât mai frumoasă în această divizie secundă.

Secretul evoluțiilor bune din acest sezon aș spune că, în afară de antrenamentele de calitate, ar fi unitatea grupului. Venind la pachet, bineînțeles, și cu o mare doză de entuziasm pentru această promovare în Liga 2. Avem jucători de calitate, avem un golgheter care a marcat foarte multe goluri. Liniștea financiară este foarte importantă în viața unei echipe de fotbal, plus condițiile foarte bine pe care comunitatea le oferă acestei echipe, care a început să fie din ce în ce mai iubită de localnici.

"Taiwo este un jucător care mai mult ca sigur va face pasul spre Liga 1"

Din punctul meu de vedere, Quadri Taiwo este un jucător care mai mult ca sigur va face pasul spre Liga 1. Simte incredibil poarta, este omul potrivit la locul potrivit de fiecare dată. Un jucător cu certe calități și un om sincer, deosebit ca și suflet, ca și inteligență. Toate acestea îi dat o mare calitate fotbalistică.

După câte știu eu, în această zonă sunt mai mult rapidiști. Parcă îmi aduc aminte că atunci când s-a înființat clubul că ar fi avut o relevanță alegerea culorilor cu simpatia pentru Dinamo, dar acum majoritatea oamenilor, din câte știu eu, sunt rapidiști. Avem un dezavantaj că nu jucăm pe terenul nostru, pentru că oamenii ar umple tribunele. Dar există o emulație. Prin rezultate și prin jocul prestat, cred că putem atrage foarte multă lume să se alăture acestui proiect", a declarat Cristi Popescu pentru Sport.ro.