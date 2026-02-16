Singurul gol al meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23.

În urma acestui eșec, FCSB a coborât pe locul 10 în SuperLiga, cu 40 de puncte, la două lungimi de zona play-off.

Mitică Dragomir dă de pământ cu FCSB: „Nu joacă nimic!” / ”E un haos neîntâlnit”

Fostul președinte al LPF avut un discurs extrem de critic la adresa roș-albaștrilor.

„Nu e o surpriză că FCSB e pe locul 10. Nu joacă nimic. E un haos neîntâlnit. Nu se regrupează, sunt o echipă lăbărțată. Joacă doar pe realizări individuale, nu pe muncă colectivă. La Craiova veneau doi-trei jucători la sprijin, la FCSB toată lumea așteaptă mingi senzaționale”, a declarat Dragomir, potrivit Fanatik.

Pentru campioana României urmează duelul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din SuperLiga.

Partida este programată luni, 23 februarie, de la ora 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.