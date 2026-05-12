Bătaia din vestiar, începutul sfârșitului! Viitorul starului de la Real Madrid, în aer

După un nou sezon ratat, tensiunile s-au instalat în vestiarul lui Real Madrid.

În ultimele săptămâni, au ieșit la iveală mai multe neînțelegeri între starurile echipei. Alvaro Carreras a fost în două rânduri bruscat și pălmuit de Antonio Rudiger, iar Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie în vestiar.

Căpitanul uruguayan al lui Real Madrid a ajuns la spital în urma unei lovituri la cap și nu a putut juca în El Clasico, partidă la finalul căreia Barcelona a devenit campioana Spaniei după ce s-a impus cu scorul de 2-0. 

În urma conflictului, atât Tchouameni, cât și Valverde au fost amendați cu câte 500.000 de euro. Totuși, în privința uruguayanului, problemele pot deveni mai mari de atât. După bătaia cu Tchouameni, Valverde a scăzut în ochii conducătorilor de pe ”Santiago Bernabeu”. În urma incidentului, îi va fi retrasă banderola de căpitan, însă, problema majoră este că șefii de la Valdebebas nu exclud posibilitatea de a-l vinde pe Federico Valverde.

Cert este însă că Real Madrid nu îl va lăsa pe Valverde să plece liber de contract. Totuși, madrilenii vor lua în considerare orice ofertă ”corectă” pentru uruguayanul al cărui contract va expira abia în 2029.

