FC Dinamo București a obținut o victorie importantă în play-off-ul SuperLigii, 2-1 cu FC Argeș, iar omul meciului a fost fără dubii George Pușcaș.

Atacantul de 30 de ani a marcat primul său gol pentru Dinamo încă din minutul 4, după o lovitură de cap excelentă, în urma centrării trimise de Danny Armstrong.

Mai mult, Pușcaș a avut un rol decisiv și la golul victoriei, înscris de Kennedy Boateng în prelungiri. Atacantul a protejat perfect balonul în careu și i-a așezat mingea fundașului ghanez pentru șutul decisiv.

Florin Prunea îl laudă pe Pușcaș: „A alergat tot meciul”

Fostul portar Florin Prunea a urmărit meciul și a avut numai cuvinte de laudă la adresa atacantului lui Dinamo.

„Pe Pușcaș l-ați văzut? Asta e victoria lui Pușcaș. Ia uite-l, bă, băiatule! Tu ai văzut ce efort a făcut?! A alergat tot meciul. Băiatul a fost beton, e victoria lui”, a spus Florin Prunea, citat de iamsport.

Pentru George Pușcaș a fost primul meci ca integralist în tricoul lui Dinamo și totodată prima partidă în care a contribuit direct cu gol și assist de la sosirea în „Ștefan cel Mare”.

Dinamo visează la Conference League

Succesul cu FC Argeș o apropie pe Dinamo de locurile europene. „Câinii” au ajuns la doar patru puncte de CFR Cluj, ocupanta locului 3, chiar înaintea duelului direct din etapa următoare.

În plus, echipa lui Dinamo are acum un avans de cinci puncte față de FC Rapid București, ocupanta locului 5, și a făcut un pas important spre barajul pentru Conference League.

De partea cealaltă, FC Argeș rămâne pe ultimul loc în play-off, după a patra înfrângere consecutivă.