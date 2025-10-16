Din acest motiv, până la Elias Charalambous, care a reușit alături de Mihai Pintilii să o readucă pe FCSB pe culmile succesului, lui Gigi Becali i-a fost dificil să găsească un antrenor care să reziste la presiunile și la capriciile sale.

Gigi Becali: ”Șumudică s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa!”

Într-o intervenție telefonică la Fanatik, la care a luat parte și Marius Șumudică, Gigi Becali a spus mai în glumă, mai în serios, faptul că în următorii ani, FCSB se va califica în fiecare sezon în faza principală Champions League.

Patronul de la FCSB a mers chiar mai departe cu gluma și a spus că pentru a fi posibil acest lucru, Marius Șumudică ar trebui să se afle pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Patronul de la FCSB a revenit ulterior și transmis că nu crede că va colabora vreodată cu Marius Șumudică la FCSB.

Motivul? Becali spune că, deși în trecut Șumudică nu avea nicio problemă dacă i se impunea primul 11 de către patron, acest lucru s-a schimbat în ultimii ani, ceea ce nu este pe placul finanțatorului de la FCSB.

”Clubul va costa, în 7-8 ani, un miliard de euro. (n.r. Asta înseamnă că vă calificați în Champions League) În fiecare an, doar că trebuie să fie Șumi antrenor.

(n.r. Credeți că veți lucra vreodată cu Șumudică?) Nu! Înainte zicea: ‘Ce mă interesează pe mine schimbările? Să stai cu nevasta în bucătărie, să aibă copiii ce le trebuie’. Acum s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa”, a spus Gigi Becali.

