Război deschis în Gruia! Ioan Varga iese la atac după nemulțumirile lui Daniel Pancu: „Să-și cumpere club”

Patronul celor de la CFR Cluj a răbufnit la adresa propriului antrenor, fiind deranjat de condițiile impuse de tehnician pentru a continua pe bancă.

Relația dintre conducerea formației din Gruia și tehnicianul de 48 de ani s-a deteriorat vizibil în ultima perioadă. Deși Daniel Pancu mai are contract cu echipa, o plecare a acestuia la finalul sezonului, cu o posibilă destinație spre Rapid, devine o variantă tot mai probabilă. Tensiunile au escaladat după remiza albă obținută pe teren propriu în fața Universității Craiova (scor 0-0). Atunci, antrenorul a condiționat prelungirea șederii sale de rezolvarea unor probleme de infrastructură și de plata la zi a salariilor.

Varga nu s-a mai abținut

Reacția patronului nu s-a lăsat așteptată. Ioan Varga a ținut să îi transmită un mesaj ferm antrenorului său, arătându-se profund deranjat de atitudinea acestuia.

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta! Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj, n-a condus până acum un club”, a transmis finanțatorul ardelenilor, potrivit Prosport.

Mai mult, omul de afaceri consideră că pretențiile antrenorului sunt nejustificate în raport cu performanțele obținute: „Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”.

CFR Cluj ocupă locul trei în Superliga, cu 41 de puncte, cinci mai puține decât liderul Universitatea Craiova.

