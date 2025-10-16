O zi mai târziu, Mihai Stoica s-a declarat impresionat de randamentul jucătorilor la antrenament și crede că totul are legătură cu achitarea primelor.

Mihai Stoica: ”Gigi le-a dat prime întregi tuturor!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că gruparea roș-albastră a reușit să depășească momentul critic cauzat de lipsa rezultatelor și crede că echipa se poate în sfârșit redresa chiar și în ciuda problemelor din defensivă.

Oficialul campioanei României a dezvăluit că Gigi Becali le-a plătitt jucătorilor prime întregi chiar dacă au jucat foarte puțin sau chiar deloc, așa cum este cazul lui Joyskim Dawa sau al lui Lukas Zima, rezerva lui Ștefan Târnovanu.

”Ce am văzut astăzi, demult n-am mai văzut așa ceva. Portarii erau victime, numai prin vinclu, numai execuții top. Probabil și pentru că s-au achitat bonusurile. Am văzut că s-a discutat despre asta, majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate, nu de aport, ci de numărul de meciuri.

Tuturor, Gigi le-a dat prime întregi, adică dau două exemple: Dawa, întreg, nu joacă din..., Zima, întreg, 100%. Eu n-o să rostesc cifre niciodată, sunt confidențiale. Cert e că un jucător care a semnat un contract n-a semnat niciodată obligat de cineva.

E mulțumit cu ceea ce a semnat, că altfel nu semna. Să te aștepți să iei câteva mii și să iei zeci de mii, e lucru mare. Se vede la antrenament, bună dispoziție, chiar dacă rezultatele din ultima vreme sunt departe de a ne mulțumi.

Cred eu că momentul nostru e foarte bun. Avem probleme imense în compartimentul defensiv, dar am încredere că vom fi bine chiar și așa. Au intrat banii de la UEFA și s-au cam dus”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

