Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”

Florin Gardoș a împlinit pe 29 octombrie vârsta de 37 de ani, iar colegii lui din emisiunea Fața la Joc i-au pregătit o surpriză.

Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Cristi Pulhac i-au cântat „La mulți ani!” fostului fotbalist. Gardoș a avut și un tort și a suflat în lumânări.

Când a venit momentul să își pună dorința, Gardoș a fost întrebat dacă și-a dorit să ajungă direct sportiv la FCSB.

Costin Ștucan: Ce dorință ți-a pus, să ajungi director sportiv la FCSB sau să îl lași pe Cernat acolo?

Florin Gardoș: Îl las pe Cernat de data asta.

Emisiunea Fața la Joc a fost luni, de la 23:45, la PRO TV.

