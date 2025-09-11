Deși nu a marcat în partidele cu FC Argeș (0-2) și CFR Cluj (2-2), în care a prins câte o repriză, Thiam a reușit să lase o impresie plăcută. Gigi Becali l-a descris drept un tanc, având în vedere fizicul său impresionant.

Cum se descrie Mamadou Thiam, noul atacant de la FCSB



Fost jucător în Anglia, la Barnsley, dar și în Franța, la Clermont, Nancy sau Dijon, Thiam spune că este obișnuit cu astfel de comparații, însă este de părere că altele sunt calitățile sale principale de atacant.



"Sunt destul de puternic, dar jocul meu nu este neapărat bazat pe asta. Îmi place să fiu mai tehnic, să joc pentru echipă. Patronul a spus asta pentru că sunt mai puternic, dar și în Anglia mi se spunea la fel.



Da, FCSB a mai fost interesată de mine. Nu știu de câte ori, dar m-am bucurat să văd interesul celui mai bun club din țară. Acum s-a realizat transferul și mă bucur. E mai bine mai târziu decât niciodată. Acum savurez momentul.



Sunt un atacant căruia îi place să joace pentru echipă, să combin cu colegii mei, dar și să marchez, evident", a spus Mamadou Thiam.



Aflat în căutarea primului gol la FCSB, Mamadou Thiam ar putea juca în partida cu FK Csikszereda, programată duminică, de la ora 21:00, în runda a noua din Superliga.

Mamadou Thiam a fost trecut de FCSB pe lista UEFA și va avea drept de joc în partidele din faza principală Europa League.

Gigi Becali: "Thiam zici că e tanc"



După ce l-a cumpărat pe atacantul senegalez de la U Cluj, Gigi Becali a vorbit despre Mamadou Thiam și s-a arătat impresionat de calitățile sale fizice. Printre altele, omul care decide totul la FCSB a spus că l-a dorit pe acesta la echipa de mai multă vreme.



„L-am vrut de mult, de vreo doi ani l-am tot vrut. Mie îmi plac jucătorii puternici care au mingea în careu și o protejează.



Acolo juca în stânga, trebuia să alerge. Aici va fi atacant. Cu mingea la picior, se învârte, nu poți să i-o iei. Zici că e tanc”, a spus recent Gigi Becali.

